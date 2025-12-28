Antonia Muñoz contesta a José Antonio Canales Rivera: "Pobrecito"

La madre de Curro, Antonia Muñoz, aseguró en una reciente aparición televisiva que no teme a posibles demandas por parte de la familia Rivera, afirmando que "si me demandan me van a hacer un favor, porque tiro para adelante". Según informó el medio, la controversia surgió tras las declaraciones de José Antonio Canales Rivera, quien definió como "absurdo total" el señalamiento de Antonia acerca de la supuesta paternidad de su hijo Curro y la relación del joven con la familia Rivera.

El medio detalló que Antonia Muñoz fue vista de nuevo en pantalla para abordar públicamente las palabras de Canales Rivera, quien la calificó de "interesada" durante el programa 'El tiempo justo'. Antonia respondió en el programa 'Fiesta', donde insistió en que los Rivera la "engañaron" cuando accedió a pruebas de ADN años atrás para demostrar el parentesco de Curro con Paquirri y el resto de la familia. Durante su intervención, Antonia enfatizó que no depende económicamente de la familia Rivera y dijo: "No necesito dinero para seguir adelante con mi hijo porque lo he criado yo".

La situación volvió a generar debate después de que Antonia calificara a Canales Rivera de "pobrecito" tras escuchar sus valoraciones en televisión. Según publicó el medio, Antonia sostiene "cien por cien" que su hijo es hijo de Antonio Rivera, el padre ya fallecido de Paquirri. Muñoz afirmó ante las cámaras: "Hombre, cien por cien, me tengo que morir yo", reafirmando su convicción sobre el parentesco de su hijo con la familia Rivera.

La historia tuvo un nuevo impulso hace unos días cuando Antonia recordó que su hijo, de 38 años, habría nacido fruto de una relación clandestina con Antonio Rivera. Tanto ella como Curro buscan el reconocimiento familiar y legal que, según ella, se les ha negado hasta el momento. El medio recogió que, a pesar de las críticas, Antonia se mantiene firme en su postura y descarta cualquier interés económico, defendiendo que ha criado a su hijo sin ayuda.

En sus declaraciones, Antonia reiteró que no alberga miedo ante posibles acciones legales, e incluso expresó que una demanda sería beneficiosa para ella, pues le permitiría continuar con su propósito. Esta declaración manifiesta su disposición a afrontar judicialmente la situación.

El medio también indicó que, en respuesta a los comentarios de Canales Rivera sobre su supuesta motivación económica, Antonia enfatizó su autonomía y capacidad para seguir adelante junto a su hijo. La disputa mediática entre ambas partes ha mantenido la atención sobre el caso, que involucra tanto la reputación de la familia Rivera como el deseo de Antonia y Curro por obtener un reconocimiento oficial del vínculo sanguíneo con el fallecido Antonio Rivera.

Hasta la fecha, según consignó el medio, Antonia sigue defendiendo públicamente la versión de los hechos que ha sostenido por años y asegura que la familia Rivera no ha accedido a realizar de manera clara y definitiva las pruebas que, a su juicio, permitirían dilucidar la cuestión de la paternidad de Curro.