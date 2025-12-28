Agencias

Aagesen se pone a disposición de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia ante las fuertes lluvias

El Gobierno mantiene contacto permanente con autoridades regionales mientras se intensifican las precipitaciones en el sureste de España, donde múltiples alertas meteorológicas han provocado desbordamientos, seguimiento especial de ríos y la activación de distintos niveles de emergencia

Las precipitaciones han derivado en el desbordamiento de varios barrancos y en la vigilancia reforzada de cauces fluviales como el río Segura y el río Vaca en la Comunidad Valenciana, según detalló el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama. En ese contexto, la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha establecido comunicación directa con las autoridades de la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia, poniéndose “a disposición” de estas autonomías ante la evolución de las lluvias, según fuentes del Ministerio citadas por diversos medios.

El medio informó que la ministra y su equipo han mantenido contacto con los presidentes de cada comunidad durante la última jornada, con el objetivo de manifestar la disposición de apoyo desde el Ejecutivo central y confirmar que la situación meteorológica se vigila en tiempo real. Estas conversaciones entre la responsable de Transición Ecológica y los gobiernos autonómicos se han producido frente al contexto de avisos meteorológicos rojos por lluvias intensas, emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante las últimas horas en las regiones afectadas.

En la Comunidad Valenciana, el temporal se ha concentrado especialmente en las comarcas de la Safor y la Ribera, donde se han registrado los mayores volúmenes de agua caída. La Generalitat ha implementado una alerta naranja a lo largo de toda la provincia de Valencia, con una vigilancia especial ante el riesgo de nuevos desbordamientos que puedan afectar infraestructuras, servicios y la movilidad local. Además, la provincia de Alicante y el sur de Castellón se mantienen bajo alerta amarilla, lo que implica un menor nivel de riesgo, aunque persiste la supervisión por parte de las autoridades, según publicó el medio.

Según consignó la misma fuente, en Andalucía, la provincia de Málaga vivió un episodio de alerta roja en su comarca de Sol y Guadalhorce la noche del sábado, situación que motivó intervenciones de emergencia y seguimientos desde los servicios autonómicos. A lo largo del domingo, la Aemet desactivó las alertas en toda la provincia malagueña, recuperando cierta normalidad a pesar de los daños reportados en algunas zonas. La vigilancia, no obstante, persiste en la provincia de Almería, donde sigue activa la alerta naranja ante la previsión de lluvias.

En la Región de Murcia, la evolución del temporal ha llevado a mantener la alerta amarilla hasta las 21:00 horas del domingo, según la información oficial de la Aemet reproducida por los medios nacionales. Las administraciones regionales continúan monitoreando la situación para anticipar posibles eventos adversos vinculados a los aguaceros, mientras los operativos de emergencia están preparados para actuar en caso de inundaciones o desbordamientos.

El gobierno central, según destacó el Ministerio, coordina sus acciones con los órganos de Protección Civil autonómicos para reforzar la prevención y la respuesta a las incidencias derivadas del actual episodio de lluvias. Esta colaboración incluye la actualización constante de datos meteorológicos y la adaptación de los protocolos de actuación conforme evolucionan las condiciones climatológicas en cada territorio.

Las autoridades autonómicas y estatales reiteran la recomendación a la población en áreas bajo alerta para evitar desplazamientos innecesarios y permanecer informados a través de los canales oficiales, sumando esfuerzos para mitigar el impacto de un temporal que mantiene en vilo a buena parte del sureste peninsular.

