Trump asegura que por el momento no reconocerá a Somalilandia, pero que estudiará el asunto

En sus más recientes declaraciones, Donald Trump se detuvo a analizar las propuestas vinculadas a Somalilandia durante una entrevista con el diario estadounidense New York Post, en la que expresó dudas sobre la relevancia del ofrecimiento de ese territorio africano —concretamente la cesión de un puerto militar para uso estadounidense— y sugirió la posibilidad de revisarlo más adelante. La noticia principal parte de su posición: el presidente de Estados Unidos descarta, por el momento, un reconocimiento oficial del Estado autoproclamado de Somalilandia, aunque no excluye evaluar la cuestión cuando las presiones internacionales lo ameriten, según informó New York Post.

Durante la entrevista, Trump respondió al ser consultado sobre el tema con una frase inicial parafraseada como “Simplemente digan: ‘No, coma, no en este...’”, que luego matizó para insistir en un “Simplemente digan: ‘No’”. Según detalló el medio New York Post, esta respuesta dejó ver una postura reticente, pero no definitiva, dado que el mandatario estadounidense afirmó: “Lo estudiaremos. Estudio mucho y siempre tomo buenas decisiones, que resultan acertadas”.

New York Post reportó que, para Trump, la propuesta estratégica de Somalilandia de ceder un puerto militar a Washington representa poca importancia, al considerar que se trata de una “poca cosa”. Ante la pregunta acerca del nivel de conocimiento general en Estados Unidos sobre Somalilandia, respondió cuestionando si “alguien sabe realmente qué es Somalilandia”, restando aún más peso al asunto en el actual marco de prioridades de su administración.

El debate sobre el reconocimiento de Somalilandia se intensificó tras la decisión del gobierno de Israel de reconocer formalmente la independencia del territorio separatista. Según consignó New York Post, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que este paso se fundamenta en el “espíritu de los Acuerdos de Abraham” suscritos entre Israel y países árabes, originados durante la presidencia de Trump en Estados Unidos. Esta decisión convierte a Israel en el primer miembro de la ONU en extender reconocimiento diplomático a Somalilandia.

Diversas voces en la escena internacional han manifestado su desaprobación al anuncio israelí. Las autoridades de Somalia se posicionaron en contra, recibiendo apoyo de varios aliados regionales, incluidos Egipto, Turquía, Yibuti y Arabia Saudí. Tanto la Liga Árabe como la Unión Africana emitieron comunicados de condena, interpretando la decisión de Israel como una afrenta directa a la soberanía somalí. Según la información recopilada por New York Post, la postura tanto de naciones africanas como de organismos multilaterales fue de respaldo a Somalia.

En lo que respecta a la relación bilateral entre Estados Unidos y Somalia, el contexto de la actual administración ha estado marcado por tensiones. En noviembre, Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que beneficiaba a inmigrantes somalíes radicados principalmente en Minnesota. Además, la cobertura del New York Post indicó que el presidente estadounidense ha dirigido declaraciones despectivas hacia el pueblo somalí y a otros países africanos, enfatizando que los inmigrantes somalíes radicados en Minnesota “obtienen miles de millones de dólares cada año en Minnesota” y “no contribuyen nada”.

Estas aseveraciones se suman a otras afirmaciones que figuran en declaraciones públicas, como la realizada en diciembre, cuando Trump manifestó: “Algunos dicen que no es políticamente correcto, pero no me importa. Su país no es bueno por una razón. Su país apesta. Puedo decirlo también de otros países”, traducidas y reseñadas por New York Post. La reacción desde el gobierno de Somalia fue de rechazo, considerando que este tipo de actitudes se han repetido en casos de otros estados africanos, como Nigeria y Sudáfrica, según reflejaron las autoridades a New York Post. Argumentaron que “es más fácil” pasar por alto las palabras de Trump que “responder o buscar un significado a sus declaraciones”.

En el marco de las recientes tensiones y movimientos diplomáticos, la posición oficial de Estados Unidos acerca de Somalilandia permanece indecisa. Aunque la administración Trump ha descartado de momento un cambio de postura, según reportes del New York Post, la puerta queda abierta a eventuales revisiones del caso en función de cómo evolucionen las circunstancias y la presión internacional.