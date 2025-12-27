Agencias

Terelu Campos prefiere callar respecto a la última reacción de Mar Flores a su opinión sobre las memorias

Con gestos serenos y sin declaración, la presentadora elude abordar la respuesta dada por Mar Flores al ser consultada sobre el contenido de sus recuerdos publicados, limitándose a una breve felicitación a reporteros que le solicitaron alguna valoración

Mientras los reporteros insistían en obtener una reacción, Terelu Campos optó por no pronunciarse sobre la postura de Mar Flores respecto a los comentarios que hizo sobre las memorias de la modelo. Según publicó el medio, la presentadora únicamente envió una felicitación navideña a los periodistas que buscaban su valoración, evitando mencionar el tema o entrar en polémicas públicas.

El medio detalló que el ambiente en torno a la aparición de Terelu Campos frente a las cámaras este viernes se caracterizó por la calma y la reserva. La presentadora rechazó participar en titulares o debates mediáticos, manteniendo una actitud impasible ante las preguntas sobre las recientes declaraciones de Mar Flores. Esta situación surge tras la emisión de la entrevista concedida por Terelu en el programa ‘¡De viernes!’, donde compartió sus opiniones sobre el contenido de las memorias de la modelo.

Durante la entrevista, Terelu Campos expresó su descontento con la manera en que Mar Flores abordó la relación con su hijo Carlo, recordando que las memorias incluían detalles explícitos sobre las dificultades enfrentadas, incluyendo épocas de consumo de drogas y un periodo de prisión. Terelu comentó, según consignó la fuente, su preocupación por el impacto futuro que esta información podría tener en su nieto, destacando la posibilidad de que en algún momento lea estos pasajes y sienta dolor al conocer documentadamente episodios delicados de la vida de su padre.

Estas palabras fueron compartidas meses después de la publicación de las memorias de Mar Flores, siendo reveladas en la mencionada entrevista a Carlo Costanzia padre. La opinión, hasta ahora desconocida por el público, derivó en nuevas consultas a Mar Flores acerca de la controversia generada. Según reportó la fuente, la reacción de Mar Flores fue mantener una postura elegante, aclarando que no deseaba emitir declaraciones al respecto, evitando así la confrontación.

El medio informó que, ante la reacción reservada de Mar Flores, la atención se centró en Terelu Campos y la posibilidad de que ofreciera una nueva valoración. Sin embargo, la comunicadora permaneció distante del debate, repitiendo únicamente el saludo festivo a los periodistas sin entrar en detalles ni ofrecer aclaraciones adicionales sobre el asunto. Esta actitud refuerza el mensaje de Terelu de no querer prolongar la polémica que generó su opinión sobre las memorias de la modelo.

