Tailandia y Camboya firman un acuerdo de alto el fuego

Durante la reunión, representantes de Tailandia y Camboya señalaron su determinación para reactivar el diálogo y reforzar los acuerdos anteriores, con el fin de eliminar todas las hostilidades y restablecer relaciones normales a lo largo de la frontera común. De acuerdo con la información difundida por la agencia Europa Press, ambos gobiernos suscribieron este sábado una Declaración Conjunta de alto el fuego, que entra en vigor al mediodía del 27 de diciembre, en el marco de la tercera reunión especial del Comité General de Fronteras (GBC, por sus siglas en inglés). El encuentro contó con la mediación de observadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Europa Press detalló que la sesión fue copresidida por el ministro de Defensa de Camboya, Tea Seiha, y el ministro de Defensa de Tailandia, Nattaphon Narkphanit, y tuvo lugar en el paso fronterizo internacional entre Prum, en la provincia camboyana de Pailin, y Ban Pak Kard, en la provincia tailandesa de Chanthaburi. Allí, ambas delegaciones subrayaron la relevancia de resolver disputas mediante mecanismos pacíficos y dentro de un clima de confianza mutua, buena fe, equidad y respeto, en concordancia con los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático.

Tal como puntualizó Europa Press, el alto el fuego pretende marcar un avance significativo hacia una etapa de increased cooperación y estabilidad entre los dos países vecinos. Los gobiernos de Tailandia y Camboya reiteraron su firme compromiso de abstenerse de cualquier amenaza o uso de la fuerza, y de mantener el respeto hacia las fronteras internacionales, promoviendo así la paz, la seguridad y la estabilidad regionales. La declaración también reafirma los principios de soberanía, igualdad y respeto por la integridad territorial de cada nación.

El medio Europa Press explicó que ambas partes respaldaron la implementación completa y efectiva del acuerdo de alto el fuego que habían firmado el 28 de julio de 2025. Además, reiteraron su voluntad de seguir aplicando todos los convenios posteriores y las resoluciones adoptadas en anteriores reuniones del GBC, elemento que fortalece los mecanismos bilaterales ya existentes para abordar las diferencias en la zona fronteriza.

En la declaración conjunta, Tailandia y Camboya insistieron en la importancia de consolidar los canales de diálogo y fortalecer la cooperación, para asegurar que se evite cualquier reincidencia de incidentes armados o acciones que puedan poner en riesgo la estabilidad en la región. El objetivo compartido, según enfatizó Europa Press, es restaurar la normalidad y la confianza en ambas poblaciones fronterizas, con miras a construir un ambiente en el que prevalezca una paz duradera.

La presencia de la ASEAN en calidad de mediador, destacó Europa Press, constituye un respaldo clave para la efectividad del acuerdo y demuestra el interés regional en impedir una escalada de tensiones en el área. La firma de la Declaración Conjunta representa, en este contexto, un instrumento para avanzar hacia el entendimiento mutuo y mantener la armonía entre los países miembros de la organización asiática.

Con la entrada en vigor del alto el fuego, los gobiernos de Bangkok y Nom Pen acuerdan no solo cesar las hostilidades, sino también colaborar activamente en la aplicación de medidas que prevengan futuros conflictos y refuercen las capacidades bilaterales para gestionar diferencias de manera constructiva. Europa Press resaltó que los puntos centrales del acuerdo incluyen la promoción de la confianza y la cooperación permanente, así como la remoción de cualquier obstáculo que pueda entorpecer la estabilidad y el desarrollo en la zona fronteriza.

El proceso refleja, según reportó Europa Press, una voluntad política compartida de avanzar hacia un modelo de relaciones centradas en el respeto mutuo y en la consolidación de la paz en el Sudeste Asiático, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por ambos Estados.