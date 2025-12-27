Santi Aldama y Hugo González celebran nuevos triunfos en la NBA

La actuación de Santi Aldama como titular, con un papel destacado en el encuentro de los Memphis Grizzlies frente a los Milwaukee Bucks, se sumó al desempeño de Hugo González, quien también participó en la victoria de los Boston Celtics sobre Indiana Pacers. De acuerdo con la información difundida, Aldama consiguió 12 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias en los 30 minutos que permaneció en pista, mientras que González aprovechó los minutos que disputó con los Celtics desde el banquillo, aportando un rebote y una asistencia. La jornada permitió a ambos basquetbolistas españoles celebrar nuevas victorias en la NBA, según consignó la fuente.

El medio detalló que el triunfo de los Grizzlies tuvo lugar en el FedExForum y se produjo ante un Milwaukee privado de su principal figura, Giannis Antetokounmpo. Memphis sumó así su segunda victoria consecutiva, afianzándose en la novena posición de la Conferencia Oeste con un balance de 15 victorias y 16 derrotas. El liderazgo ofensivo estuvo a cargo del pívot Jaren Jackson Jr., quien anotó 24 puntos, mientras que el base Ja Morant retornó después de perderse cuatro partidos, terminando el encuentro con un doble-doble de 17 puntos y 10 asistencias.

En lo que respecta al rendimiento individual de los jugadores españoles, el ala-pívot canario Santi Aldama fue parte del quinteto inicial y firmó un 4 de 10 en tiros de campo, además de encestar 1 de 5 en triples y convertir la totalidad de sus lanzamientos desde la línea de tiros libres. Su contribución se completó con un tapón, sumando a la labor defensiva del equipo durante un partido donde los Bucks notaron la ausencia de Antetokounmpo. La actuación colectiva permitió a Memphis manejar la diferencia y consolidarse en una posición competitiva dentro de su conferencia, según informó el citado medio.

En paralelo, Boston Celtics refrendó su buen momento al obtener un nuevo triunfo, esta vez contra Indiana Pacers con un marcador de 140 a 122. La victoria significó el cuarto partido consecutivo ganado para los Celtics, quienes se mantienen en el tercer puesto de la Conferencia Este con un récord de 19 victorias y 11 derrotas. El medio indicó que los principales artífices ofensivos fueron Jaylen Brown, quien sumó 30 puntos, y Payton Pritchard, con 29 puntos, en una noche en la que cinco jugadores del equipo alcanzaron los dobles dígitos en anotación.

Hugo González, por su parte, se incorporó al juego desde el banquillo y estuvo en la cancha 12 minutos. Durante ese lapso, capturó un rebote, repartió una asistencia e intentó un solo lanzamiento a canasta. Aunque su participación no resultó decisiva en el desarrollo general del partido, González formó parte de una rotación que logró minimizar el esfuerzo individual y consolidar el trabajo colectivo, según publicaron los medios en referencia a la actuación de los Celtics.

La doble presencia de jugadores españoles en una jornada de la NBA pone en evidencia el papel creciente de los deportistas nacionales en la competición estadounidense. Aldama y González continúan sumando experiencia en equipos que persiguen objetivos dentro de la presente temporada. Memphis procura avanzar posiciones en el complicado Oeste, mientras Boston busca afianzarse en la élite de su conferencia y mantener la buena dinámica que ha caracterizado sus recientes partidos.

Las actuaciones individuales de los jugadores españoles contribuyeron al balance positivo de sus equipos. Aldama destacó no solo en la faceta ofensiva sino en labores de rebote y asistencia, mientras que González demostró eficacia en sus intervenciones puntuales como parte de la segunda unidad de los Celtics. Las victorias conseguidas refuerzan los objetivos de ambos conjuntos en sus respectivas carreras en la NBA, según consignó la fuente.