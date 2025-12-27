Los restos mortales del jefe del Estado Mayor de Libia llegan a Trípoli tras una ceremonia fúnebre en Turquía

El traslado a Libia de los restos identificados mediante análisis de ADN en Ankara, según explicó el ministro turco de Justicia Yilmaz Tunç y reprodujo la agencia estatal Anadolu, abrió paso a una jornada de homenajes en la capital libia. El féretro del general Mohamed al Hadad, jefe del Estado Mayor del Ejército, regresó a Trípoli después de la ceremonia militar realizada el sábado en Ankara, donde altos representantes de los gobiernos de ambos países y familiares dieron el último adiós tras el accidente aéreo de esta semana. El siniestro, ocurrido el martes durante el retorno de la delegación libia luego de encuentros bilaterales de defensa en Turquía, cobró la vida de los cinco ocupantes del avión privado, incluidos tres tripulantes y el propio Al Hadad.

Tal como informó la agencia oficial de noticias libia LANA, el féretro fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Trípoli por la máxima jerarquía del Gobierno aliado de Turquía. Entre quienes acudieron al recibimiento se encontraban Mohamed Menfi, presidente del Consejo Presidencial y comandante del Ejército; Abdulhamid Dbeibé, primer ministro y ministro de Defensa; el general Salah al Din al Namroush, adjunto a la Jefatura del Estado Mayor, además de altos oficiales que acompañaron a los familiares del fallecido. El medio estatal libio detalló que la confirmación de la llegada se produjo poco después del traslado aéreo coordinado tras la ceremonia celebrada en la base militar Mürted de Ankara.

De acuerdo con el relato de Anadolu, la despedida oficial en Turquía contó con la presencia del ministro turco de Defensa, Yasar Güler, la máxima autoridad militar turca y el embajador libio en el país. El acto incluyó un minuto de silencio y oraciones antes del despegue hacia Libia de los ataúdes de los fallecidos. Las autoridades turcas enfatizaron que la identificación de los restos realizó en el Instituto Forense de Ankara mediante la comparación de muestras de ADN con familiares que habían viajado especialmente desde territorio libio. El ministro Yilmaz Tunç sostuvo que se ha solicitado a Alemania la colaboración en el análisis de la caja negra del avión para reforzar la imparcialidad de la investigación.

El fallecimiento de Mohamed al Hadad en estas circunstancias se produce cuando Libia permanece dividida entre dos administraciones rivales. Después del aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021 y la decisión de la Cámara de Representantes con sede en el este del país de cesar al primer ministro Abdulhamid Dbeibé, este último rehusó abandonar el puesto y continúa ejerciendo el poder desde Trípoli a la espera de un nuevo proceso electoral. Esta fragmentación política mantiene en tensión a la nación y bajo atención de la comunidad internacional, mientras cada bando disputa la legitimidad y el control de las instituciones.

Segúin LANA, incluso el general Jalifa Haftar, figura central de las autoridades establecidas en el este y reconocido opositor del gabinete de Trípoli, manifestó públicamente sus condolencias. "Las Fuerzas Armadas han perdido a uno de sus hombres que cumplió su deber militar con la máxima dedicación y responsabilidad, asumiendo la confianza depositada en él durante períodos críticos de la historia de la nación y priorizando los valores nacionales por encima de cualquier otro interés", declaró el militar, según la citada agencia libia. Este mensaje de Haftar, quien mantiene influencia sobre extensos territorios y determinantes fuerzas armadas del este, subrayó el alcance del impacto que la muerte de Al Hadad tiene en el equilibrio institucional y militar del país.

El accidente del avión privado, según detalló Anadolu, ocurrió cuando la delegación libia regresaba tras unas conversaciones de defensa de alto nivel en Ankara. Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación, con la caja negra del aparato a la espera de ser examinada por expertos alemanes. El fallecimiento de Al Hadad y de los miembros de la tripulación agrava una coyuntura delicada en la que las fuerzas militares y las alianzas internacionales desempeñan un papel clave en la estabilidad y el futuro político de Libia.

En el contexto de estos acontecimientos, el regreso del féretro del alto mando militar y la respuesta institucional a su pérdida se producen en un clima de inestabilidad, con la sociedad y la clase política divididas, y una vigilancia permanente por parte de observadores y aliados internacionales respecto del desarrollo de la crisis en Libia.