El precio base del gas para el invierno fue fijado en 27,27 euros por megavatio-hora, un valor inferior en un 18% respecto a la tarifa vigente, tras la caída en las cotizaciones de los futuros del gas natural. Esta reducción influirá directamente en los recibos de comunidades de propietarios y empresas energéticas que presten servicio a estos colectivos, quienes verán disminuido el término variable de su tarifa regulada de gas natural, la llamada TUR vecinal, a partir del 1 de enero de 2026. La rebaja oscilará entre el 5,7% y el 8,3%, adaptándose al tramo específico de consumo, según consignó el Ministerio para la Transición Ecológica a través de lo publicado por la agencia de noticias Europa Press.

El descenso de los costes en las tarifas de último recurso (TUR) surge en un contexto de revisiones periódicas y ajustes regulatorios definidos tanto por la coyuntura internacional de precios como por medidas recientes impulsadas por el Gobierno. Europa Press explicó que el Ministerio atribuye la bajada principalmente al abaratamiento del gas como materia prima, un hecho que influye en el ajuste de los precios reglados que entrarán en vigor para clientes residenciales e industriales a partir de enero.

Según la información proporcionada por Europa Press, la tarifa TUR individual, destinada a usuarios de viviendas, experimentará una disminución media del 8,7% sin impuestos con respecto al valor aplicado el pasado 1 de octubre. Este ajuste incluye el impacto del gas estacional, una variable que se incorpora en la fórmula de revisión de tarifas en los meses invernales.

En cuanto al coste de la materia prima para el periodo que inicia en enero de 2026, Europa Press detalló que el precio del gas de base se situó en 20,2 euros por megavatio-hora. Este valor representa una reducción del 1,7% en relación con la tarifa anterior, atribuida al descenso del 2,9% en la cotización del crudo Brent, pese a la depreciación del euro frente al dólar del 0,4%. Así, tanto el gas base como el gas estacional han afianzado la tendencia a la baja en los costes regulados.

El impacto específico para los consumidores varía según los grupos tarifarios definidos en la TUR. Para un consumidor tipo identificado en la TUR1, que utiliza gas para cocinar y agua caliente, la rebaja media anual en su factura con impuestos asciende al 3,7%. Los hogares con TUR2, que además emplean el gas para calefacción, recibirán una disminución del 4,3% en su recibo anual. En el caso de pymes acogidas a la TUR3, la reducción alcanza el 4,8%.

Europa Press reportó que la tarifa vecinal de gas natural, creada por el Real Decreto-ley 18/2022 de octubre, fue diseñada con carácter temporal para comunidades de propietarios, agrupaciones de estas y empresas de servicios energéticos que las abastecen. Sin embargo, mediante el Real Decreto-ley 4/2024 de junio, el gobierno extendió esta modalidad de manera indefinida, asegurando que el acceso a tarifas reguladas mamantenga vigencia continua para estos colectivos.

Entre los distintos tramos de TUR vecinal, la caída del término variable a partir del 1 de enero muestra diferencias según el nivel de consumo. La TUR 4 y la TUR 5 presentan un descenso del 5,7%. Para la TUR 6 la rebaja es del 7,1%, pasando al 8% en la TUR 7. Las reducciones se sitúan en el 8,1% tanto en la TUR 8 como en la TUR 9, suben al 8,2% en la TUR 10 y alcanza el 8,3% en la TUR 11, conforme a los datos publicados por Europa Press tras las precisiones del Ministerio para la Transición Ecológica.

La tarifa de último recurso de gas natural puede ser solicitada por cualquier consumidor conectado a una red de presión igual o inferior a 4 bar y con un consumo anual que no supere los 50.000 kWh. Esta tarifa se revisa de manera trimestral cada primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre. Las actualizaciones de la TUR se producen siempre que el coste de la materia prima varíe al alza o a la baja en más del 2% respecto al valor tomado como referencia en la tarifa anterior, o cuando se implementan nuevos peajes o cánones.

El medio Europa Press describió que la publicación de los nuevos valores de la TAR tiene efecto una vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) las recoge, dotando de transparencia el proceso y facilitando que tanto consumidores individuales como colectivos puedan acogerse a la tarifa regulada o consultar sus condiciones.