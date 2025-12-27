La semFYC pide reforzar la preparación sanitaria y la detección temprana de epidemias en poblaciones de riesgo

Las actividades laborales y los entornos de las personas que trabajan o viven en granjas han pasado a ocupar un lugar destacado en la estrategia para enfrentar epidemias, dado que la inclusión de estos datos en la historia clínica puede facilitar la identificación temprana de posibles brotes de enfermedades. Así lo advirtió la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), al llamar a un refuerzo en la vigilancia sanitaria y la preparación del sistema de salud ante el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias. Según informó el medio, los especialistas recomiendan profundizar dos líneas de acción en la Atención Primaria: mejorar la detección en poblaciones de riesgo y fortalecer la formación del personal para identificar patologías emergentes, especialmente en áreas próximas a explotaciones ganaderas.

La semFYC, a través del doctor Javier Arranz, portavoz del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas, enfatizó que tanto la vigilancia como la capacidad de reacción rápida resultan esenciales para evitar que los brotes se transformen en crisis sanitarias mayores. Arranz señaló que disponer de criterios definidos y sistemas de coordinación robustos permite a los profesionales tomar decisiones rápidas y basadas en fundamentos sólidos. Esta preparación se apoya en la sistematización de información de riesgo en las consultas, como la actividad ocupacional o el entorno de los pacientes, al igual que en el acceso a programas de formación actualizada, según reportó semFYC.

De acuerdo con la información recogida por la semFYC, los equipos de Atención Primaria ubicados cerca de explotaciones ganaderas requieren especial atención. La organización aconseja que estos centros accedan a formación específica para reconocer patologías que puedan manifestarse inicialmente de forma poco habitual, lo que podría dificultar su diagnóstico si la capacitación resulta insuficiente. Arranz afirmó que muchas de estas enfermedades pueden confundirse con afecciones raras en sus primeros estadios, por lo que urge mejorar la sensibilización y dotar de herramientas diagnósticas a los profesionales.

En el escenario actual, donde convergen amenazas de distintos orígenes, la semFYC destacó la importancia de fortalecer los canales de información dirigidos a la ciudadanía. El doctor Arranz sostuvo que el conocimiento claro y el autocuidado permiten al público detectar cuándo acudir al sistema sanitario y reducir riesgos innecesarios. "La información clara y el autocuidado son herramientas fundamentales para que la ciudadanía pueda reconocer cuándo es necesario consultar y evitar exposiciones innecesarias", expresó Arranz, citado por el medio. También destacó que la responsabilidad individual suma en el esfuerzo por frenar la transmisión de enfermedades y proteger a los grupos más sensibles.

Según los últimos datos de la Unión Europea recogidos por la semFYC, la gripe aviar permanece bajo una estrecha supervisión. Entre el 6 de septiembre y el 28 de noviembre de 2025 se reportaron 2.896 episodios del virus de gripe aviar altamente patógena en aves silvestres de 29 países europeos, un aumento notable respecto a temporadas previas. De estos casos, 94 correspondieron a España. El incremento en registros se atribuye a dos factores: la circulación de aves que no habían estado expuestas antes al virus y la irrupción de una variante A(H5N1) con mayor capacidad de transmisión.

El medio también detalló que, pese al incremento de brotes de gripe aviar, no existen pruebas que certifiquen una transmisión persistente de humano a humano, un requisito considerado esencial para valorar el riesgo de pandemia. En el caso del virus H7, que presenta una elevada transmisibilidad y severidad clínica, la semFYC remarcó que aún se encuentran focos activos en regiones chinas donde coinciden explotaciones avícolas y rutas de aves migratorias. Especialistas citados puntualizan que solo un salto genético de gran escala podría modificar la situación actual respecto al contagio entre humanos.

En lo relativo al dengue, el medio informó que, pese a su amplia diseminación a través de vectores, no se categoriza como una amenaza pandémica internacional. El Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III señaló que en los últimos tres años los casos en España han alcanzado picos históricos, con 1.119 notificaciones en 2024.

Las recomendaciones de la semFYC incluyen fortalecer protocolos de vigilancia en contextos de riesgo, promover la formación continua en los centros de Atención Primaria y proporcionar información a la población para mejorar el reconocimiento temprano de síntomas. El medio remarcó que la preparación del personal sanitario constituye un elemento clave, ante la presencia de enfermedades zoonóticas y otras infecciones emergentes como la gripe aviar, el virus H7 y el dengue.