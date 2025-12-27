La ONU y la UE celebran el alto el fuego entre Tailandia y Camboya

En medio de una crisis humanitaria que ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, las organizaciones internacionales han pedido priorizar el apoyo a las poblaciones desplazadas tras el acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó la disposición de Naciones Unidas para colaborar en la consolidación de la paz, destacando la oportunidad que representa este pacto para estabilizar la región. Según informó la ONU, el acuerdo firmado este sábado busca poner fin a un conflicto fronterizo que, solo en las últimas dos semanas, ha causado la muerte de casi 100 personas.

De acuerdo con la información publicada por la ONU y la Unión Europea, las hostilidades en la frontera escalaron de manera significativa en diciembre, especialmente después de una serie de enfrentamientos ocurridos a mediados de año. Datos oficiales de las autoridades tailandesas indican que, de los fallecidos, 23 eran militares y 42 civiles murieron en el territorio de Tailandia. En Camboya, otras 31 víctimas civiles han sido confirmadas. A lo largo de las últimas semanas, ambos países se acusaron mutuamente de provocaciones, lo que intensificó la violencia en una zona históricamente marcada por la disputa territorial.

Tal como publicó la ONU, el alto el fuego representa un paso relevante hacia la reducción de tensiones en una franja limítrofe que ha padecido repetidos brotes de violencia. António Guterres declaró que el acuerdo abre “una ventana a la creación de un entorno propicio para lograr una paz duradera” y remarcó la disposición del organismo internacional para sostener los esfuerzos desarrollados por ambos Estados con miras a la estabilidad regional. Siguiendo esta línea, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, subrayó la importancia de garantizar protección y asistencia humanitaria para los desplazados y las comunidades afectadas. “Las comunidades y los migrantes afectados deben recibir toda la asistencia necesaria para regresar a sus hogares sanos y salvos”, recogió Naciones Unidas en un comunicado.

La Unión Europea también se sumó a las muestras de apoyo y optimismo tras el anuncio del alto el fuego. Según detalló este organismo, el pacto firmado por ambos países implica un compromiso mutuo de mantener la tregua y trabajar en la prevención de futuros enfrentamientos. La UE instó a los gobiernos de Tailandia y Camboya a actuar con “buena fe” en la aplicación práctica de lo acordado, con el objetivo de evitar una reanudación de las hostilidades. Al mismo tiempo, valoró el rol de mediación desempeñado por la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), considerándolo fundamental para llegar a este desenlace y comprometiéndose a respaldar los esfuerzos de consolidación de la paz con todos los recursos necesarios.

Según consignó el medio, el conflicto de este mes ha sido uno de los más letales en la zona entre ambos países, alcanzando en cinco días la cifra de medio centenar de muertos y provocando un éxodo que involucra a cientos de miles de personas. A lo largo del año, las disputas y los ataques fronterizos han sido recurrentes, lo que llevó a una escalada sustancial de la violencia en diciembre. Las fuentes oficiales remarcan que la cifra global de víctimas mortales durante el conflicto reciente asciende a 96 en ambos territorios.

La respuesta humanitaria ocupa un lugar central en las preocupaciones de las agencias internacionales. Según reportó la ONU, el énfasis ahora se centra en garantizar no solo la seguridad, sino también la dignidad de quienes debieron abandonar sus hogares por los enfrentamientos. El éxodo masivo ha generado la necesidad de soluciones rápidas y coordinadas para responder a las urgencias sanitarias, de vivienda y abastecimiento básico en las zonas fronterizas y de refugio provisional.

En este contexto, los defensores de derechos humanos y las misiones diplomáticas internacionales han sostenido el llamado a una implementación cabal de la tregua, advirtiendo que su éxito depende de la cooperación efectiva entre ambos Estados. Además, recalcan que la reconstrucción de los tejidos sociales y el retorno seguro de los desplazados serán indicadores clave para evaluar el impacto del acuerdo.

A medida que las partes acuerdan los detalles operativos para el cese definitivo de las hostilidades, tanto la ONU como la UE han reiterado su compromiso de mantener la atención y el apoyo internacional, mientras continúan insistiendo en la prevención de futuras crisis en la región. Las tareas inmediatas apuntan tanto a la supervisión del cumplimiento del alto el fuego como a la articulación de respuestas humanitarias.