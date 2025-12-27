Francisco Rivera desvela cómo pasaron la primera Navidad con el pequeño Nicolás

Durante las recientes celebraciones navideñas, Francisco Rivera manifestó la nostalgia que suele acompañar estas fechas y compartió su deseo de bienestar para todas las personas. El torero, quien es padre de Nicolás, expresó durante un contacto con reporteros la importancia que tiene para él pasar las fiestas rodeado de la familia, según detalló Europa Press.

Rivera acudió el pasado fin de semana al concierto de Los Alpresa en Sevilla y, frente a las cámaras de Europa Press, describió cómo vivió estos días con su hijo recién nacido y con el resto de sus seres queridos. Al ser consultado sobre la experiencia de celebrar con Nicolás su primera Navidad, comentó: “Muy bien, maravilloso”, y añadió que en estas fechas extraña a varios familiares y personas importantes para él.

La casa de Lourdes Parejo, suegra de Rivera, fue el lugar donde la familia se reunió en Nochebuena, tal como marca la tradición de la familia de Lourdes Montes, esposa de Rivera. El matrimonio, junto a Nicolás —nacido el 9 de abril y tercer hijo de ambos—, acompañó a la madre, hermanos, tíos y primos de Montes para esta ocasión especial. A su llegada a la casa, Rivera explicó ante la prensa que, aunque esta es la cuarta vez que vive una primera Navidad con un hijo, cada una tiene su encanto particular.

“Bueno, ya es el cuarto, pero sí, siempre su primera Navidad pues es bonito. Lo importante es estar en familia, tener muchas risas, mucho cariño” manifestó Rivera, según publicó Europa Press. Estas declaraciones reflejan el valor que el torero otorga a las reuniones familiares, la unión y el compartir momentos de alegría y afecto con los más cercanos.

El torero también aprovechó la presencia de los medios para enviar un mensaje de esperanza. “Mi mejor deseo para todo el mundo es que tenga una vida magnífica”, indicó Rivera, recogió Europa Press. Sus palabras estuvieron dirigidas especialmente a quienes atraviesan las fiestas con sentimientos encontrados o circunstancias difíciles, reforzando la importancia de la compañía y el apoyo familiar en estos días.

Durante estos días festivos, Francisco Rivera subrayó la relación cercana que mantiene tanto con su familia de origen como con la familia política, haciendo énfasis en el ambiente de cordialidad que predomina en sus reuniones. Europa Press destacó que el ambiente en casa de su suegra fue motivo de alegría y risas entre los asistentes, fortaleciendo la idea de que para Rivera y su entorno, la esencia de la Navidad se encuentra en los lazos familiares.

Nicolás, el hijo menor de la pareja, vivió así su primera experiencia navideña en un entorno marcado por la tradición y la cercanía familiar. Rivera dejó claro que, para él, cada Navidad junto a sus hijos representa la oportunidad de crear nuevos recuerdos y valorar la presencia de la familia en torno a la mesa.

Europa Press resaltó en su cobertura que, pese a la ausencia de algunos seres queridos que Rivera mencionó con nostalgia, el torero intentó transmitir una actitud positiva, centrada en los momentos compartidos y los deseos de felicidad para el futuro tanto para su familia como para el resto de las personas.