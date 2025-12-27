El Valencia, "consternado" por el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B

Las labores de búsqueda continúan en las aguas cercanas a la isla de Padar, en Indonesia, donde cuatro miembros de una familia española, incluida una menor, permanecen desaparecidos luego del naufragio de una embarcación turística. La tragedia, que ocurrió en la noche anterior y resultó mortal para Fernando Martín —entrenador del Valencia CF Femenino B— y tres de sus hijos menores de edad, ha generado una profunda conmoción en el club y en el entorno futbolístico español. Según informó el club Valencia CF mediante un comunicado recogido por medios internacionales, el balance provisional es de cuatro fallecidos y cuatro desaparecidos, mientras que dos españolas han logrado ser rescatadas y se encuentran fuera de peligro.

El Valencia CF manifestó públicamente su pesar por la muerte de Fernando Martín y tres de sus hijos, hecho confirmado por las autoridades locales indonesias. Tal como destacó el club en su nota oficial, “El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”.

De acuerdo con la información facilitada por el Valencia CF, el naufragio ocurrió en la zona adyacente a la isla de Padar, próxima al reconocido destino de Labuan Bajo, ubicado al este de Bali. El barco transportaba a once personas en total, entre ellas miembros de la familia española afectada, además de tripulación y un guía turístico.

Entre los sobrevivientes, se encuentran la esposa de Fernando Martín y una de las hijas de la pareja, quienes pudieron ser rescatadas junto a cuatro miembros de la tripulación y el guía. Así lo confirmaron tanto las autoridades de búsqueda y rescate de Labuan Bajo como el club deportivo valenciano, que detalló el avance del operativo e informó sobre el estado de los rescatados.

Según consignó el Valencia CF y medios internacionales que citan a las autoridades indonesias, los menores que permanecen desaparecidos tienen edades comprendidas entre los 9 y los 12 años. El dispositivo de búsqueda se mantiene activo con la esperanza de localizar a estas personas, aunque las condiciones del mar dificultan las tareas de rastreo.

El accidente ha generado una respuesta inmediata tanto a nivel institucional como social. El club valencianista se ha volcado en transmitir mensajes de apoyo a los afectados y en canalizar la solidaridad de aficionados y miembros del cuerpo técnico del Valencia CF y sus diferentes categorías. El comunicado del club destaca la repercusión de la pérdida para la estructura del fútbol femenino y la academia juvenil del club, dada la implicación personal y profesional de Fernando Martín.

Diversos medios españoles han recogido durante la jornada los detalles proporcionados por las fuentes oficiales, subrayando que los supervivientes —la esposa y la hija rescatadas— se encuentran en buen estado, mientras que los integrantes del dispositivo de rescate se centran en la localización de los desaparecidos, coordinados con las autoridades locales indonesias.

El siniestro ha impactado tanto a la comunidad deportiva como a la sociedad valenciana, que en las redes sociales ha expresado mensajes de condolencia y muestras de afecto a la familia Martín. El Valencia CF, según publicó en su nota, continuará informando sobre la evolución de la situación y agradeció las numerosas muestras de solidaridad recibidas tras el trágico incidente en Indonesia.