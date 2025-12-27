Edmundo Arrocet atiza de nuevo a las Campos al hablar de sus memorias

Durante el reciente partido benéfico entre artistas y celebridades organizado por Richy Castellanos para la Fundación Theodora, Edmundo Arrocet compartió que el relato de su relación con María Teresa Campos ocupará el núcleo de su próximo libro y que aportará pruebas en forma de documentos y fotografías. El cómico, conocido como Bigote, declaró que dichas imágenes y archivos personales le pertenecen y que ambos protagonistas de su relación aparecían en ellas, por lo tanto, descartó la posibilidad de enfrentar acciones legales. Arrocet indicó que, pese a que le gustaría limar asperezas con las hijas de María Teresa Campos, percibe poco viable alcanzar ese objetivo.

Según publicó el medio 20Minutos, la obra que prepara Arrocet no seguirá el formato tradicional de unas memorias, sino que tendrá un enfoque centrado en sus vivencias sentimentales con la reconocida presentadora. El humorista detalló que no teme a posibles demandas ya que, en sus palabras, "las fotografías son mías, ella me sacaba a mí y yo a ella, no tiene por qué haber demandas". Además, puntualizó que su intención es aclarar diversas situaciones controvertidas aportando material gráfico y pruebas documentales que respalden su relato.

El medio 20Minutos consignó también la reacción de Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos, quien manifestó hace unos días su hartazgo por las reiteradas referencias públicas de Arrocet acerca de su madre. Borrego expresó indiferencia ante el contenido que el humorista pueda incluir en su publicación. Ante estos comentarios, Arrocet respondió públicamente señalando que, como mucho, dedicará solamente dos páginas a Carmen Borrego en su libro y restó importancia a las declaraciones de esta sobre él: "Muy bien, que ella diga cosas bonitas como siempre dice, no hay ningún problema, me parece muy bien", afirmó el humorista, según reportó 20Minutos.

Edmundo Arrocet hizo hincapié en que su propósito principal es reconstruir la historia con María Teresa Campos, destacando que busca "aclarar muchas cosas con documentos y fotos", según detalló 20Minutos. El artista aseguró tener la convicción de que su material posee legitimidad por tratarse de recuerdos compartidos durante la etapa en que mantuvieron una relación.

Consultado sobre la posibilidad de llegar a algún entendimiento con las hermanas Campos, Arrocet sostuvo, según 20Minutos, que sería una buena meta, aunque duda que el entorno mediático facilite ese acercamiento. El humorista aludió a la “maquinaria” mediática como un obstáculo para lograr la reconciliación, considerando que puede haber otros intereses en juego que dificulten la paz familiar.

El anuncio del libro generó reacciones variadas en el entorno de las Campos, quien, de acuerdo con 20Minutos, sostuvo su postura de indiferencia frente al exnovio de su madre y recalcó que no desea prolongar la polémica. Como respuesta, el propio Arrocet insistió en que la hija de María Teresa Campos ocupará un espacio marginal en su obra y que no busca alimentar conflictos personales.

La atención mediática se ha centrado en el posible impacto de las memorias no solo por las revelaciones sobre la vida privada de la familia Campos, sino también por la promesa de incluir pruebas documentales y fotográficas, lo que podría aportar una nueva perspectiva sobre la relación entre Arrocet y la presentadora, según señala 20Minutos. Arrocet ha recalcado que los documentos que expondrá pertenecen a su archivo personal y que no contienen material susceptible de controversia legal. El artista ha reiterado su interés en aclarar versiones e información sobre su vínculo con María Teresa Campos, desmarcándose de la polémica con las hijas de la comunicadora.

El fortalecimiento de su postura pública frente a las declaraciones de Carmen Borrego subraya el tono de indiferencia adoptado por ambas partes respecto a sus perspectivas personales. El medio 20Minutos concluyó que Arrocet mantiene el compromiso de ceñirse a los hechos y materiales en su poder para evitar especulaciones y posibles disputas legales, afianzando su narrativa sobre la relación con María Teresa Campos como el eje central de su proyecto editorial.