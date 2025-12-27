Aryna Sabalenka, sobre su partido ante Nick Kyrgios: "No sé qué esperar y eso es lo que me encanta"

El formato de la nueva Batalla de los Sexos en Dubái aplicará reglas especiales que modificarán la dinámica habitual del tenis profesional, añadiendo incertidumbre tanto para Aryna Sabalenka como para Nick Kyrgios. Según informó el medio original, el enfrentamiento de exhibición en el Coca-Cola Arena se disputará al mejor de tres sets, pero con particularidades: ambos jugadores disfrutarán solo de un saque, la zona de la pista correspondiente a Sabalenka estará reducida en un 9 por ciento, y, si se requiere, habrá un desempate decisivo a 10 puntos. Esta serie de ajustes buscará equilibrar fuerzas entre la número uno del mundo del circuito femenino y el australiano, actualmente en el puesto 673 de la ATP, en un evento que retoma el espíritu histórico del polémico partido entre Billie Jean King y Bobby Riggs en 1973, recordó el medio.

La tenista Aryna Sabalenka manifestó en rueda de prensa su entusiasmo ante el carácter imprevisible del encuentro. “Este evento es realmente impredecible. No sé qué esperar y eso es lo que me encanta porque es la sensación que persigues cuando haces deporte", declaró Sabalenka, según consignó la fuente. Al ser interrogada sobre sus posibilidades frente a Kyrgios, la jugadora de 27 años respondió de manera directa: “Yo”. Además, Sabalenka consideró la cita un reto especial y un motivo de inspiración para otras jugadoras. “Me encanta desafiarme a mí misma y este es un gran desafío, especialmente jugando contra Nick, un tipo que es impredecible y loco”, añadió la actual líder del ranking mundial. “Es un gran entrenamiento para mí y un gran mensaje para las chicas de ahí fuera: espero que vean lo fuerte y dura que soy jugando contra un tío”, sentenció la bielorrusa, según publicó el medio.

Por su parte, Nick Kyrgios hizo referencia a su estado físico y a las particularidades que espera encontrar en este enfrentamiento. El australiano ha participado en apenas cinco partidos individuales en lo que va de la temporada, la mayoría de sus apariciones limitadas por lesiones, y su último juego se remonta a marzo, reportó la misma fuente. “He visto rivales bastante temibles en mi época. Estoy bien equipado y sé que Aryna dispone de armas muy potentes”, declaró Kyrgios, subrayando en todo momento su preparación específica para este evento. “Pero he venido aquí preparado y listo. Si me conocéis, sabéis lo imprevisible que soy, pero estoy lo mejor preparado posible. Siento que voy a ganar”, agregó. Además, Kyrgios reflexionó sobre la diferencia de esta exhibición respecto a los torneos convencionales: “No he ganado ningún ‘Grand Slam’, pero he llegado a la final de uno. Esto es algo completamente diferente, no sé cómo reaccionarán mi cuerpo o mi mente".

Durante su intervención, el jugador australiano destacó la naturaleza de su juego y cómo incluso los mejores del circuito masculino han afrontado dificultades para descifrar sus movimientos imprevisibles. “Es una energía completamente diferente. Voy a aportar algo diferente, seguro. Mi punto fuerte siempre ha sido mi imprevisibilidad, incluso en el circuito masculino”, insistió el tenista, citado por el medio. “Tipos como Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal han luchado por no entender cómo jugar conmigo en ciertos momentos, porque ni siquiera yo sé lo que voy a hacer en ciertos momentos”, profundizó Kyrgios, quien reiteró su voluntad de ofrecer espectáculo y originalidad en la pista. “Jugaré el estilo de tenis que sé que es efectivo”, declaró sobre su enfoque para el partido.

Este evento, programado para disputarse este domingo a las 17 horas en Dubái, ha generado expectación tanto por el antecedente histórico que representa como por las reglas especiales que lo distinguirán de las competiciones habituales del circuito profesional. Según publicó la fuente, la exhibición busca retomar el extraordinario interés que suscitó el duelo entre King y Riggs hace más de cinco décadas, replicando la confrontación entre los mejores exponentes de ambos géneros bajo nuevas condiciones. Sabalenka llega en la cima de su carrera, con cuatro títulos de Grand Slam a sus espaldas y la mejor clasificación del circuito WTA, mientras que Kyrgios debutará en este tipo de espectáculos tras su prolongado periodo de inactividad, añadió el medio. Ambos, con estilos opuestos en la cancha, han coincidido en señalar la imprevisibilidad y el desafío que implica enfrentar a un adversario fuera de los parámetros comunes del circuito.

La cita de Dubái se inscribe así en la historia de los partidos de exhibición con reglas no convencionales, bajo la mirada de un público esperado que, según detalló el medio, asistirá a una confrontación que busca romper las barreras de género en el deporte profesional. La organización hace especial hincapié en que se trata de una oportunidad para demostrar habilidades y potenciar la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres en el tenis, misión con la que Sabalenka se identifica especialmente de acuerdo a sus declaraciones previas recogidas por la fuente. La expectación se centra tanto en el desarrollo del partido y sus posibles sorpresas como en el impacto que podrá tener en la promoción de la igualdad y el espectáculo dentro del ámbito del tenis internacional.