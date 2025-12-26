El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recientemente la existencia de más de un millón de archivos adicionales vinculados con el caso de Jeffrey Epstein, una circunstancia destacada por Donald Trump en medio de nuevas tensiones políticas, al advertir que la publicación de próximos documentos podría implicar a conocidos integrantes del Partido Demócrata. En sus declaraciones más recientes, el exmandatario insistió en que afronta acusaciones y críticas por parte de figuras que, a su juicio, mantuvieron previamente afinidad y trato cercano con Epstein.

Según consignó el medio Europa Press, Trump aprovechó un mensaje de felicitación navideña en su plataforma Truth Social para extenderlo a “los muchos sinvergüenzas que adoraban” a Epstein, a quienes acusó de involucrarse con el financiero, asistir a sus eventos y beneficiarse de su fortuna, pero después haberse distanciado de manera tajante tras el estallido de los escándalos, negando públicamente cualquier vínculo y volcándose contra el expresidente.

Europa Press detalló que Trump afirmó haber sido “el único que abandonó a Epstein, y mucho antes de que se pusiera de moda”, y aseguró que “cuando sus nombres salgan a la luz en la actual cacería de brujas de la izquierda radical y se revele que todos son demócratas, habrá que dar muchas explicaciones”. El exmandatario sugirió así que las investigaciones podrían exponer a figuras del Partido Demócrata, anticipando repercusiones en la reputación de varios allegados.

En el mismo mensaje, Trump recordó las acusaciones sobre presunta injerencia rusa durante las elecciones presidenciales de 2016, señalando que esa narrativa representó “una historia ficticia, una estafa total, y no tenía nada que ver con Trump”. Según publicó Europa Press, el expresidente citó también al periódico The New York Times, al que calificó de “fracasado” y atribuyó que, junto con otros medios, fue “obligado a disculparse por sus incorrectos ‘informes’ electorales”.

Las declaraciones de Trump sucedieron después de la revelación por parte del Departamento de Justicia de un volumen considerable de archivos adicionales relacionados con Epstein, incrementando la atención sobre la investigación y la posible aparición de nuevos nombres en la documentación. Europa Press puntualizó que, en los últimos 30.000 archivos publicados por la cartera de Pam Bondi, se menciona de manera significativa el nombre de Trump, lo que sugiere, según el medio, una proximidad relevante entre el expresidente y el financiero condenado por abuso sexual y tráfico de menores.

Trump afirmó en su mensaje que las actuales pesquisas forman parte de una “cacería de brujas” orquestada por la “izquierda radical”, en la que, según su interpretación, se está empleando el caso Epstein para intentar perjudicarlo políticamente. El exmandatario sostuvo que varias de las figuras que ahora lo critican mantenían conexiones con Epstein antes de la exposición pública de los delitos, y advirtió sobre la posible divulgación de información que afectaría a otros actores políticos.

Según Europa Press, Trump remarcó: “Ahora, los mismos perdedores vuelven a las andadas, solo que esta vez muchos de sus amigos, en su mayoría inocentes, saldrán gravemente heridos y su reputación se verá manchada. Pero, lamentablemente, ¡así es en el mundo de la política demócrata corrupta!”. Esas afirmaciones se inscriben en el contexto de su estrategia consistente en rechazar los señalamientos y desviar la responsabilidad hacia sus rivales políticos, instando a que la atención mediática recaiga sobre las alianzas de otros protagonistas con el entorno de Epstein.

El medio español recordó que, tras la muerte de Epstein en 2019 mientras aguardaba juicio por cargos de abuso sexual y tráfico de menores, la publicación de sus archivos ha provocado repercusiones en distintas esferas políticas y sociales de Estados Unidos, involucrando a personalidades de alto perfil en investigaciones oficiales. El contenido adicional mencionado por el Departamento de Justicia y el énfasis en la relevancia de los archivos publicados por la oficina de Pam Bondi multiplicaron las expectativas acerca del alcance de las revelaciones venideras.

En la visión de Trump, tal como resaltó Europa Press, sus adversarios, especialmente miembros de la oposición, intentan desvincularse de Epstein en la opinión pública y trasladarle a él el foco de las acusaciones. Además, el exmandatario reiteró su postura habitual frente a la cobertura mediática, apuntando que tanto él como sus allegados han sido objeto de campañas políticas y mediáticas que, en sus palabras, han distorsionado o exagerado su relación con figuras controvertidas.

En años recientes, la relación de Trump con Epstein ha sido tema de amplia cobertura mediática, aunque el exmandatario niega haber mantenido lazos duraderos con el financiero más allá de encuentros circunstanciales y aseguró haber puesto distancia mucho antes de la caída en desgracia del empresario. La aparición de su nombre en los archivos y la insistencia en la investigación continúan alimentando la controversia y el cruce de acusaciones entre los sectores políticos enfrentados en Estados Unidos.