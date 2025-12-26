Petro defiende la "amnistía general" en Venezuela tras la excarcelación de 70 detenidos por las elecciones

Las cifras de excarcelaciones recientes en Venezuela oscilan según diferentes organizaciones, que reportan entre 60 y 75 personas liberadas tras la celebración de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, estos datos están lejos de la cantidad total de detenciones bajo motivos políticos que continúan vigentes en el país, ya que de acuerdo con registros de asociaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, más de 1.000 personas siguen privadas de libertad por razones políticas. Este escenario ha motivado la reacción del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien propuso públicamente avanzar hacia una amnistía general y el impulso de un diálogo incluyente en Venezuela, con el objetivo de establecer un gobierno respaldado por la confianza democrática, según informó la agencia Europa Press.

Petro emitió su postura a través de una publicación en X, donde respondió al comunicado de la ONG Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que detalló la liberación de 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes en distintas regiones de Venezuela. El mandatario colombiano enfatizó la necesidad de "una amnistía general y un diálogo entre todos los sectores de la sociedad de Venezuela para construir un gobierno que represente a todos y todas y genere la confianza en la democracia", planteando estos pasos como medidas esenciales para abrir caminos hacia la paz y la reconciliación en la región, consignó Europa Press.

El jefe de Estado colombiano también rechazó el uso de amenazas como estrategia a emplear tanto en Colombia como en Venezuela y el Caribe. Subrayó la importancia de establecer vías de paz en lugar de tensiones que solo añaden presión a la situación política y social. Estas declaraciones surgen en un contexto regional complejo donde, según reportó Europa Press, han aumentado las fricciones debido a los movimientos del expresidente estadounidense Donald Trump. Entre las acciones mencionadas figuran ataques a presuntas narcolanchas, anuncios sobre posibles intervenciones en territorio venezolano y la interceptación de buques petroleros sancionados que navegan desde y hacia Venezuela.

Sobre la magnitud de las liberaciones, la ONG venezolana Comité de Madres en Defensa de la Verdad fue una de las primeras en informar la excarcelación de varias decenas de detenidos tras los comicios presidenciales. Datos de otras organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP) confirman cifras similares, aunque presentan ligeras diferencias en los totales reportados. No obstante, todas las entidades consultadas por Europa Press coinciden en que el número de liberaciones está muy por debajo de los más de 1.000 casos de retenciones de carácter político que mantienen las autoridades venezolanas a la fecha.

Las organizaciones mencionadas también puntualizan que, pese a los gestos de liberación, aún existe un amplio grupo de personas privadas de libertad por motivos políticos. Justicia, Encuentro y Perdón estima en 1.085 la cifra de presos por causas políticas, mientras que el grupo Foro Penal señala que existen actualmente 902 detenidos en esa situación y 62 personas desaparecidas forzosamente, según los datos recogidos por Europa Press.

La postura de Petro y la discusión sobre una posible amnistía general adquieren relevancia después de un proceso electoral que provocó distintas protestas y manifestaciones en Venezuela. Europa Press detalló que muchas de las detenciones ocurrieron tras estas movilizaciones, generando reclamos de actores nacionales e internacionales por la libertad de los llamados presos políticos y reclamando garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos en el país vecino.

Las denuncias acerca de detenciones vinculadas a activismo político en Venezuela se han mantenido de forma constante, alimentando el debate internacional sobre la situación de los derechos humanos en ese país. La reciente liberación de decenas de personas, aunque saludada por varias ONG y actores internacionales, no satisface la demanda de diversas organizaciones de derechos humanos, las cuales sostienen que solo una liberación total y una amnistía permitirían avanzar hacia un verdadero clima de confianza democrática.

En su declaración, Petro defendió que "no es de amenazas de las que hay que hablar sino de los caminos de la paz en Colombia, en Venezuela y en el Caribe", recalcó Europa Press. Su intervención pidió de manera explícita un proceso de reconciliación política fundamentado en el diálogo y en gestos efectivos como la excarcelación y, de manera más amplia, una amnistía general que incluya a todos los sectores y actores involucrados en la crisis venezolana.

Desde la sociedad civil venezolana, distintos agrupamientos como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y otras asociaciones de familiares de presos y desaparecidos mantienen sus reclamos. Solicitan medidas que permitan cerrar la brecha entre las recientes liberaciones y las cifras totales de detenidos por causas políticas. Europa Press reportó que la exigencia de justicia persiste, mientras se dan pasos parciales que aún no logran responder a las preocupaciones de fondo respecto a la situación de los derechos humanos y la vigencia de las libertades públicas en Venezuela.