Mueren tres personas por una explosión en una mezquita en un barrio de mayoría alauí de Homs, Siria

El despliegue de fuerzas de seguridad ha rodeado el recinto donde se registró una explosión este viernes, controlando el acceso en la zona de Uadi al Dahab, en la ciudad siria de Homs. Según informó la agencia estatal siria de noticias, SANA, la detonación causó la muerte de al menos tres personas y dejó a otras cinco con lesiones. El incidente ocurrió en la mezquita Imam Alí ibn Abitalib, situada en un barrio de mayoría alauí, sin que hasta el momento las autoridades hayan entregado una declaración oficial sobre las causas o los responsables del hecho.

De acuerdo con la información de SANA, la explosión en la mezquita se produjo en horas donde habitualmente el recinto recibe fieles. El medio estatal detalló que las imágenes difundidas por plataformas informativas locales reflejan daños considerables en el interior del edificio religioso, afectando la estructura y alterando la normalidad en una zona que concentra una importante población de la comunidad alauí en Homs.

La agencia SANA indicó que las fuerzas de seguridad establecieron puntos de control alrededor del área afectada, permitiendo solo el ingreso de personal autorizado y equipos de emergencia, en un esfuerzo por resguardar tanto la escena del incidente como la seguridad de los residentes. Equipos de rescate fueron movilizados poco después del suceso para atender a los heridos y evaluar la magnitud de los daños materiales en la mezquita.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades sirias no ofrecieron datos adicionales ni comunicaron posibles hipótesis sobre el origen de la explosión, según consignó SANA. El evento ha generado inquietud en la comunidad local, especialmente en un sector cuya población está compuesta mayoritariamente por ciudadanos de confesión alauí, corriente religiosa a la que pertenece la familia gobernante en Siria.

El medio oficial confirmó que los heridos están recibiendo atención médica en centros hospitalarios de la ciudad de Homs. La explosión y la consiguiente movilización de fuerzas policiales y de rescate han afectado la circulación y la cotidianeidad en el barrio Uadi al Dahab. Según lo publicado por SANA, la investigación sigue en curso, sin que hasta ahora se hayan divulgado nuevas pistas sobre los responsables o el motivo detrás del incidente.

Las imágenes captadas y publicadas por medios sirios muestran escombros distribuidos dentro del recinto, con puertas y ventanas deformadas por la onda expansiva. SANA detalló que la magnitud de los daños evidencia la fuerza de la explosión, aunque no se han especificado detalles técnicos acerca del artefacto o material explosivo involucrado.

Las autoridades mantienen el área acordonada y han solicitado a los habitantes evitar acercarse al lugar hasta que concluyan las investigaciones forenses. Según la agencia SANA, las pesquisas buscan determinar si se trató de un atentado intencional, un accidente o alguna otra causa, mientras los equipos especializados continúan recopilando evidencia y testimonio de los sobrevivientes y testigos presentes en el momento del hecho.

El incidente ocurre en un contexto de tensión persistente en diversas regiones de Siria, donde los ataques a instalaciones religiosas o civiles han marcado episodios de violencia en años recientes, aunque SANA no asoció la explosión de este viernes con algún grupo específico o motivo político. Mientras tanto, la población del barrio Uadi al Dahab permanece a la expectativa de nuevos informes oficiales y del restablecimiento de la normalidad luego del suceso.