2-1. Santa Fe se mete en la pelea por clasificar a octavos y Platense se pone en riesgo

Bogotá, 19 may (EFE).- El Independiente Santa Fe se metió este martes en la pelea por pasar a octavos de final de la Copa Libertadores al vencer 2-1, con anotaciones del central Iván Scarpeta y el goleador Hugo Rodallega, al Platense, que descontó con un tanto del atacante Augusto Lotti y puso en riesgo su clasificación.

Tras el partido de la quinta jornada, disputado en el estadio El Campín de Bogotá, el grupo E lo sigue comandando Corinthians con 10 unidades, seguido de Platense con siete e Independiente Santa Fe con cinco.

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Peñarol, que se recibirá al Corinthians el jueves, es último con dos puntos.

Los primeros minutos del juego estuvieron muy parejos, pero los visitantes tuvieron la primera oportunidad en un contragolpe letal en el que Franco Zapiola filtró un pase para Gonzalo Lencina, que mandó el balón al fondo pero no pudo celebrar porque estaba en fuera de lugar.

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El partido estuvo más luchado que jugado y Santa Fe apenas logró crear su primera oportunidad clara al 40, cuando el volante Ómar Fernández Frasica mandó un centro que cabeceó Scarpeta y atajó, con bastante solvencia, el portero Matías Borgogno.

En el segundo tiempo, Santa Fe salió con todo y consiguió abrir el marcador al 48 cuando Fernández mandó un centro y Scarpeta, al aprovechar una mala salida de Borgogno, celebró con un cabezazo el 1-0.

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La anotación de los locales despertó a los argentinos, que estuvieron cerca de empatar con remates del central Ignacio Vázquez y de Zapiola, uno de los cuales salió desviado y el otro fue atajado por el guardameta santafereño Andrés Mosquera Marmolejo.

Los capitalinos -a quienes les anularon un gol de Franco Fagúndez al 66 por fuera de lugar- ampliaron la ventaja al 71 en una gran jugada colectiva iniciada por el centrocampista Jhojan Torres y seguida por el extremo Jáder Obrián, que mandó un centro rastrero que el veterano Rodallega mandó al fondo para poner a celebrar a la multitud que asistió al estadio El Campín.

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El descuento de los visitantes llegó pronto, en una jugada en la que Lotti aprovechó una desconcentración defensiva de Santa Fe y anotó con un remate al 73, lo que le devolvió la vida a los argentinos.

Sin embargo, el Platense atacó sin orden y no pudo igualar el partido, por lo que definirá su clasificación el miércoles de la próxima semana cuando visite al Corinthians.

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Santa Fe, por su parte, se jugará el pase a octavos de final ese mismo día en Montevideo, donde visitará a un Peñarol cuyas opciones de pasar dependerán de lo que haga el jueves ante los brasileños.

- Ficha técnica:

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2. Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Iván Scarpeta, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano (m.46, Jhojan Torres), Nahuel Bustos (m.61, Franco Fagúndez); Yeicar Perlaza (m.61, Jáder Obrián), Ómar Fernández (m.61, Maximiliano Lovera) y Hugo Rodallega (m.90+3, Hugo Rodallega).

Entrenador: Pablo Repetto.

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1. Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos (m.81, Eugenio Raggio), Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Tomás Silva (m.81, Bautista Merlini); Maximiliano Amarfil (m.64, Leonardo Heredia), Pablo Ferreira, Iván Gómez (m.81, Héctor Bobadilla); Franco Zapiola, Guido Mainero y Gonzalo Lencina (m.64, Augusto Lotti).

Entrenador: Walter Zunino.

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Goles: 1-0, m.48: Iván Scarpeta. 2-0, m.71: Hugo Rodallega. 2-1, m.73: Augusto Lotti.

Árbitro: el chileno Cristian Garay. Amonestó a Matías Borgogno, Kilian Toscano, Mateo Puerta, Yeicar Perlaza, Guido Mainero, Jhojan Torres y Andrés Mosquera Marmolejo.

Incidencias: partido de la quinta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores jugado en el estadio El Campín, de Bogotá.