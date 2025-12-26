Lydia Lozano, con una gran sonrisa desvela cómo ha vivido el 24 de diciembre

Durante la salida de un restaurante tras reunirse con compañeros del programa ‘¡De viernes!’, Lydia Lozano compartió que su principal deseo de cara a 2026 es la recuperación total de su esposo, Charly, quien permanece en tratamiento médico luego de un largo ingreso hospitalario. Según informó el medio, la colaboradora se mostró optimista con el avance en la salud de Charly y aseguró que ambos afrontaron las festividades navideñas juntos, en familia, pese a las dificultades recientes.

De acuerdo con el reporte publicado por el medio, Lozano describió la noche del 24 de diciembre como “fantástica” y explicó que la reunión se produjo en su domicilio para garantizar el bienestar de su esposo. La televisión también relató con naturalidad las bromas compartidas durante la celebración, destacando una advertencia de Charly sobre que evitara consumir demasiado alcohol porque, después, sería ella quien tendría que ayudarle a movilizarse con ayuda de una grúa. De manera desenfadada, Lozano apuntó que ahora se encarga de acostar cada noche a su marido y reconoció que, tras los tres meses de hospitalización, ya siente que posee experiencia en cuidados de enfermería.

El medio detalló que Charly, arquitecto de profesión, enfrentó una hospitalización prolongada cuyo objetivo principal fue tratar una infección. Aunque el proceso avanzaró favorablemente, Lozano puntualizó que su esposo todavía debe someterse a rehabilitación para recuperar la movilidad. En la actualidad, la colaboradora relató que el tratamiento en casa sigue siendo necesario, ya que queda una bacteria por eliminar, pero el regreso al hogar fue posible dado que la hospitalización ya no resultaba imprescindible. Lozano indicó que el equipo médico decidirá los siguientes pasos tras la realización de nuevas pruebas analíticas.

El equipo de ‘¡De viernes!’, del que Lozano forma parte, acompañó a la periodista en el encuentro previo a la emisión del programa, donde la propia colaboradora confirmó sentirse más animada en comparación con sus apariciones anteriores. Según consignó el medio, Lozano, con una actitud positiva, manifestó que su mayor anhelo para el año entrante es “salud y que mi casa se convierta como un milagro, como el Lázaro”, haciendo referencia al deseo de ver a su esposo superar definitivamente los problemas de salud.

La vivencia de estas fiestas refleja el papel activo que Lozano ha desempeñado en la recuperación de Charly, combinando la atención diaria con el apoyo emocional. Tal como detalló el medio, la colaboradora compartió anécdotas cotidianas sobre la adaptación de la rutina familiar a la situación médica de Charly, señalando la importancia de la rehabilitación diaria y de los cuidados que prestó durante los meses más críticos.

El proceso de recuperación de Charly, explicó Lozano según publicó el medio, sigue supeditado a la eliminación completa de la última bacteria detectada, de la que se espera un pronto resultado mediante nuevas pruebas. Tanto la evolución médica como el apoyo familiar determinan la dinámica actual en el hogar de la colaboradora, quien mantiene la esperanza de que la rehabilitación lleve a la movilidad total y a una recuperación plena a lo largo de los próximos meses.

Las declaraciones de Lozano ante las cámaras evidencian tanto el lado cotidiano de la recuperación como la importancia de la compañía y el apoyo mutuo para afrontar periodos difíciles. Según remarcó el medio en su cobertura, la colaboradora mantiene la atención sobre el bienestar de su esposo, mientras afronta con serenidad y algo de humor las exigencias que conlleva este proceso de adaptación tras el alta hospitalaria prolongada.