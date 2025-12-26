LG llevará a CES 2026 su visión de un "hogar sin trabajo" con su nuevo robot doméstico CLOiD

En el contexto del próximo CES 2026, que tendrá lugar entre el 6 y el 9 de enero en Las Vegas, LG ha indicado que ilustrará diversas situaciones en las que su robot doméstico CLOiD puede desempeñarse como asistente automatizado en el hogar, ejemplificando su propuesta de un “hogar sin trabajo”. Según publicó la compañía surcoreana, esta nueva generación de robots busca transformar la vida diaria al asumir tareas cotidianas, optimizando el tiempo disponible para los miembros de la familia.

De acuerdo con la información difundida por LG, el robot doméstico CLOiD posee una estructura especialmente adaptada para los hogares actuales e incorpora dos brazos articulados, cada uno con siete grados de libertad gracias a motores precisos. Esto le permite imitar movimientos naturales y ejecutar acciones complejas. Cada mano dispone de cinco dedos con movilidad independiente, lo que añade una destreza avanzada para manipular objetos del entorno. La empresa detalló que esta capacidad posibilita la realización de tareas delicadas, como recoger prendas de ropa sin dañarlas.

LG remarcó que CLOiD cuenta con una serie de componentes que facilitan la interacción y la percepción del entorno. Entre ellos, se incluyen una pantalla integrada, altavoces para respuesta auditiva, una cámara que permite la observación y sensores que asisten al robot en la detección de obstáculos y personas. El corazón del sistema lo constituye un chip interno, definido por la marca como “el cerebro del robot”, encargado de coordinar los movimientos y el procesamiento de información.

El medio de comunicación de LG también reportó la integración de una tecnología propia denominada Affectionate Intelligence, destinada a dotar al robot de la capacidad para percibir su entorno y adaptar sus comportamientos. Este sistema permite que CLOiD ajuste y personalice sus respuestas mediante la repetición y la interacción contínua con los usuarios. Según LG, esto garantiza que el robot mejore constantemente su utilidad conforme aprende de las rutinas y preferencias de la familia.

La comunicación con las personas se realiza mediante comandos de voz e interacción expresiva facilitada por su pantalla y altavoz. El diseño contempla una navegación inteligente para que CLOiD se desplace sin inconvenientes en diferentes espacios del hogar, detectando obstáculos y adaptándose a los cambios en el entorno. Según detalló LG, el dispositivo está preparado para tareas como organizar objetos y recoger ropa, pero la empresa planea mostrar durante la feria CES 2026 una gama más amplia de posibles aplicaciones, ilustrando su visión de un asistente que atiende distintas necesidades domésticas.

Tal como manifestó la empresa en su comunicado, el propósito principal del LG CLOiD es reducir la carga laboral diaria asociada a las tareas del hogar, permitiendo que las personas destinen más tiempo a actividades personales o familiares. Durante la feria tecnológica, LG presentará varios ejemplos prácticos de cómo CLOiD puede transformar la dinámica doméstica, destacando la automatización y la posibilidad de personalización en función de las dinámicas reales de cada vivienda.