Farmacéuticos de AP advierten del riesgo de mezclar el consumo de alcohol con medicamentos

La ralentización del metabolismo asociada a la edad avanzada incrementa la susceptibilidad a los efectos negativos que pueden derivarse de la combinación entre alcohol y medicamentos, especialmente en personas mayores de 65 años que suelen consumir fármacos con elevada posibilidad de interactuar de forma adversa con las bebidas alcohólicas. Según informó la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), estas interacciones representan un peligro que se intensifica durante épocas de celebraciones, como las fiestas navideñas, cuando el consumo de alcohol aumenta y existe una mayor probabilidad de que se descuide la vigilancia sobre la medicación habitual.

De acuerdo con la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, el consumo simultáneo de alcohol y medicamentos puede provocar alteraciones graves como daños hepáticos, problemas cardíacos, hemorragias e intensificación de efectos secundarios. Entre los grupos más expuestos a estos riesgos se encuentran quienes reciben tratamiento con somníferos, antidiabéticos, fármacos para salud mental, antihipertensivos y medicamentos para prevenir la formación de trombos. José Manuel González de la Peña Puerta, del Comité de Pacientes y Ciudadanía de la SEFAP, indicó que aunque los prospectos de los medicamentos advierten sobre esta posible interacción, muchas personas restan importancia a las consecuencias que conlleva combinar alcohol y tratamientos farmacológicos.

Según publicó SEFAP, los efectos adversos derivados de la mezcla alcohol-medicamento dependen fundamentalmente del tipo de medicación. Entre los más frecuentes, destacan náuseas, vómitos, cefaleas, mareos y somnolencia. Cuando la interacción se complica, pueden producirse hemorragias, arritmias cardíacas o dificultad respiratoria. El riesgo de que se desencadenen estos efectos varía en función del fármaco utilizado y del patrón de consumo de ambas sustancias.

El medio informó que el empleo conjunto y crónico de analgésicos o antiinflamatorios como el ibuprofeno o el paracetamol y alcohol puede llegar a aumentar de forma significativa la probabilidad de padecer gastritis o úlceras gástricas, dado que el alcohol potencia estos efectos adversos. José Manuel González de la Peña Puerta detalló que, mientras que el consumo ocasional puede asociar un riesgo menor, la combinación sistemática de estos fármacos con bebidas alcohólicas no resulta recomendable.

SEFAP recalcó que tanto el alcohol como el paracetamol requieren del hígado para su metabolización. Por lo tanto, la ingesta simultánea de ambos eleva la carga sobre este órgano y facilita la aparición de toxicidad hepática. El experto citado instó a extremar la precaución y evitar este tipo de combinaciones, especialmente en personas con enfermedades crónicas o en quienes, por edad, presentan un metabolismo más lento.

El informe difundido por SEFAP enfatizó la necesidad de recordar a la población general los peligros de mezclar fármacos y alcohol, dado que en determinadas épocas del año las posibles consecuencias se agravan por el mayor consumo colectivo de bebidas alcohólicas. Los farmacéuticos subrayaron la importancia de consultar siempre a profesionales sanitarios antes de combinar cualquier medicación con alcohol, y advirtieron sobre la necesidad de prestar una especial atención en los grupos más vulnerables a dichas interacciones.

La sociedad científica insistió en que los daños potenciales no se limitan al momento inmediato de la intoxicación, sino que pueden manifestarse a largo plazo con el desarrollo de complicaciones hepáticas, incremento de efectos secundarios o dificultades para el control de enfermedades preexistentes. Los especialistas señalaron la importancia de seguir las indicaciones de los prospectos y de los profesionales de la salud, en un esfuerzo por reducir la incidencia de cuadros clínicos provocados por la interacción entre medicinas y bebidas alcohólicas.