Expertas ONU denuncian la revocación de un juez peruano por criticar al Gobierno en CIDH

Ginebra, 1 may (EFE).- Las relatoras de la ONU sobre independencia judicial (Margaret Satterthwaite) y libertad de reunión y asociación (Gina Romero) condenaron la revocación del juez peruano Oswaldo Ordóñez como represalia por participar en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los jueces "deben poder participar en el debate público sobre la organización, el funcionamiento y la independencia del poder judicial" sin temor a "presiones, medidas disuasorias o procedimientos que puedan obstaculizar el ejercicio de sus funciones institucionales", afirmaron en un comunicado.

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Ordóñez, presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima, intervino en noviembre de 2024 en una audiencia de la CIDH sobre independencia judicial en América, donde abordó la situación en Perú.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación sobre esa participación a raíz de la denuncia presentada por una congresista en septiembre de 2025, casi un año después de los hechos, y este jueves decidió no ratificarle en el cargo.

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"Nos preocupa que estas acciones puedan constituir un intento de castigar y silenciar al juez Ordóñez por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y por defender la independencia del poder judicial en Perú", señalaron las expertas. EFE