El Ejército mata a un supuesto alto cargo terrorista en una operación en el norte de Pakistán

El área fronteriza entre Pakistán y Afganistán continúa registrando operativos militares, luego de que las fuerzas de seguridad incautaron armas y municiones tras abatir a dos sospechosos vinculados a diversas acciones violentas. Según informó el Ejército de Pakistán en un comunicado citado por la agencia Europa Press, uno de los fallecidos, identificado como Dilawar, figuraba en la lista de los más buscados por su implicación en múltiples ataques y tenía una recompensa de cuatro millones de rupias paquistaníes, aproximadamente 12.200 euros. El operativo tuvo lugar en la zona de Kulachi, ubicada en el distrito de Dera Ismail Jan, dentro de la provincia de Jáiber Pastunjua, donde operan células de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), el conocido movimiento talibán local.

De acuerdo con Europa Press, la operación se enmarca en la nueva ofensiva lanzada por el gobierno paquistaní contra insurgentes en esa región, situada en la frontera con Afganistán. Las autoridades militares aseguraron que ambos sospechosos participaban en atentados contra fuerzas de seguridad y contra civiles. Sin divulgar el nombre del segundo abatido, el comunicado afirmó que “las fuerzas de seguridad enviaron al infierno a dos sospechosos, entre ellos un alto cargo identificado como Dilawar”.

El Ejército recordó que Dilawar era considerado un objetivo prioritario por las agencias de seguridad debido a su presunta implicación en numerosos ataques y que el monto ofrecido por su captura reflejaba el nivel de amenaza que suponía. Europa Press consignó que la operación es parte de una campaña más amplia, que persigue la eliminación de todo elemento extremista detectado en la zona, especialmente aquellos supuestamente respaldados desde el extranjero. La comunicación militar mencionó que “las operaciones de limpieza siguen activas para eliminar a cualquier otro extremista patrocinado por India que sea hallado en la zona”. Las autoridades añadieron que continuarán intensificando los esfuerzos “para aplastar la amenaza del terrorismo apoyado y patrocinado desde el extranjero”.

Según lo detallado por Europa Press, la provincia de Jáiber Pastunjua y su entorno fronterizo registran un persistente clima de inseguridad, marcado por ataques del grupo TTP. Islamabad sostiene que estos militantes reciben apoyo de redes externas, incluyendo a India y los talibán afganos, aunque tanto el gobierno de Nueva Delhi como el de Kabul han rechazado estas acusaciones. En los últimos meses, Pakistán ha llevado a cabo bombardeos en territorio afgano alegando que son parte de la ofensiva contra el TTP, lo que provocó choques fronterizos con los talibán afganos.

El medio Europa Press destacó también que, paralelamente a las operaciones militares, hay negociaciones en curso orientadas a mantener el alto el fuego y estabilizar la región fronteriza. Estos esfuerzos diplomáticos buscan frenar la escalada de enfrentamientos y reducir los riesgos de desbordamiento del conflicto, mientras las fuerzas armadas paquistaníes insisten en sus denuncias sobre la existencia de infraestructura logística y apoyo a los extremistas en áreas colindantes con Afganistán. El ambiente en la frontera sigue tensionado, con un despliegue de envergadura y constantes alertas ante la posibilidad de nuevos incidentes.