El cine de Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026, en enero en la Academia de Cine

La sala de proyecciones de la Academia de Cine de España incluirá en enero una retrospectiva del trabajo del realizador Gonzalo Suárez, quien ha sido designado como próximo receptor del Goya de Honor 2026, tal como informó la propia Academia a través de un comunicado. El homenaje al director se enmarca dentro de una programación que integra otros títulos seleccionados, preestrenos pendientes de estreno tanto nacionales como internacionales y encuentros con profesionales del sector, actividades que preceden a la 40ª edición de los premios Goya, programada en Barcelona el próximo 28 de febrero.

De acuerdo con detalles difundidos por la Academia de Cine, Suárez, autor de obras emblemáticas como 'Ditirambo', 'Morbo', 'Parranda', 'Epílogo', 'Remando al viento' y 'La reina anónima', participará en un diálogo junto a la actriz y también ganadora del Goya de Honor, Aitana Sánchez-Gijón. El encuentro figura como parte destacada del ciclo que rinde tributo a la trayectoria del cineasta, reconocido por su aportación al cine español y por su papel como director y guionista en múltiples géneros y estilos desde la segunda mitad del siglo XX.

Tal como publicó la Academia, el ciclo previsto para enero sumará la proyección de los cinco largometrajes nominados a Mejor Película de Animación y de los cinco trabajos seleccionados para la categoría de Mejor Dirección Novel, en anticipación al anuncio oficial de los nominados de esta edición. Paralelamente, las actividades cerrarán el repaso iniciado previamente de los títulos candidatos al reconocimiento a Mejor Película Europea, manteniendo así el enfoque en la diversidad de propuestas audiovisuales con presencia en los próximos Goya.

Junto a estas iniciativas, la programación de la Academia incluirá preestrenos de interés. Entre ellos figura 'La cronología del agua' ('The Chronology of Water'), ópera prima de la actriz Kristen Stewart en la dirección, que aborda la vida de la escritora Lidia Yucknavitch. Tras la exhibición, está prevista una conversación entre Gloria Fortún y Julia de Castro, ofreciendo así al público una aproximación al proceso creativo y los temas tratados en el filme.

En línea con este objetivo de acercar al público a los profesionales del sector, se proyectará también 'La fiera', nuevo largometraje del director Salvador Calvo. Luego de la función, Calvo dialogará con asistentes en compañía del productor Fernando Bovaira y los actores Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, según detalló la Academia de Cine. De esta manera, la entidad refuerza su intención de promover el contacto entre realizadores, intérpretes y audiencia, ampliando la perspectiva sobre los distintos procesos de producción y recepción de las obras.

Adicionalmente, Arturo González-Campos, escritor y divulgador, presentará ante el público su libro 'Cine con más cosas'. El evento antecederá la exhibición de 'Historias de la radio', largometraje clásico de José Luis Sáenz de Heredia, lo que permite constatar la presencia en la cartelera de referencias a distintas etapas y estilos del cine nacional.

Dentro del mismo marco, la Academia anunció la proyección de 'Aída y vuelta', trabajo basado en la reconocida serie televisiva, y realizado por Paco León, quien también acudirá a presentar la obra junto a parte del equipo responsable de este nuevo proyecto fílmico.

Todas estas actividades, según consignó la Academia de Cine, conforman una oferta que busca reflejar la amplitud y riqueza del panorama audiovisual actual en España. La entidad estrenará además propuestas nacionales e internacionales aún no vistas en salas comerciales, acompañando el lanzamiento con charlas y debates abiertos, lo que refuerza su papel como punto de encuentro entre creadores y público en la antesala de la próxima entrega de los premios Goya.