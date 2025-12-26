El Centro Deportivo de Sevilla Este pasa a llamarse Centro Deportivo Olga Carmona

El vínculo de Olga Carmona con Sevilla Este ha recibido un nuevo reconocimiento: el centro deportivo del barrio, donde la futbolista inició su trayectoria, lleva ahora su nombre. De acuerdo con una nota difundida por el Ayuntamiento y publicada por diversos medios, el acto de rebautizo se celebró este viernes y estuvo encabezado por el alcalde de Sevilla. El cambio de denominación rinde tributo tanto a la carrera profesional como a la dimensión personal de Carmona, quien se destaca como referente del deporte femenino tras conquistar junto a la selección española el campeonato mundial de fútbol y obtener la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla en 2024.

Según reportó el Ayuntamiento, el alcalde destacó durante la ceremonia que “Sevilla rinde homenaje a una de sus hijas más queridas, una sevillana que nos ha emocionado a todo un país y que representa como pocas los valores más nobles del deporte y de esta ciudad”. El regidor remarcó que el reconocimiento acontece en el propio barrio donde Carmona creció y donde dio sus primeros pasos en equipos masculinos antes de sumarse a la cantera femenina del Sevilla FC. Posteriormente, ascendió a la élite del fútbol internacional como jugadora del Real Madrid, consolidándose como una de las representantes más destacadas del deporte español.

Durante su alocución, el alcalde recordó el momento histórico protagonizado por Carmona cuando marcó el gol que consagró a la selección nacional femenina como campeona del mundo en 2023. Ese mismo partido le valió ser elegida la mejor jugadora, según recordaron las autoridades. El homenaje también incluyó a otra futbolista sevillana, Irene Guerrero, con quien Carmona compartió el título mundial. Guerrero ya cuenta con un centro deportivo a su nombre en el barrio de las Almenas, en la ciudad.

Tal como consignó el Ayuntamiento, el alcalde resaltó el “profundo vínculo” que Carmona mantiene con el entorno en el que creció, tanto en lo deportivo como en lo personal. Según enfatizó, Carmona representa un modelo al haber superado diversas barreras en un contexto tradicionalmente dominado por hombres, impulsada por “esfuerzo, talento y determinación”.

En el acto, el alcalde recordó la figura del padre de Olga Carmona, quien falleció poco antes de la final del Mundial de 2023. A través de sus palabras, transmitió que “seguro que Tomás estaría tan orgulloso de ti como lo estamos todos los sevillanos”. En 2024, la futbolista recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla, uno de los mayores reconocimientos municipales. Con el cambio de nombre del centro deportivo de Sevilla Este a Centro Deportivo Olga Carmona, la ciudad da un paso más en la distinción a la deportista. Según la declaración oficial, el objetivo es mantener vivo el legado de Carmona para que las generaciones futuras conozcan su historia y sus logros. El alcalde finalizó su intervención expresando: “Tu ejemplo inspira, tu historia deja huella y tu nombre ya forma parte de la historia de Sevilla”, reportó el Ayuntamiento.

El homenaje a Carmona se enmarca en una serie de reconocimientos a personalidades locales que han destacado en el deporte nacional e internacional. La iniciativa, detalló el Consistorio en la nota, responde al compromiso municipal de visibilizar a quienes contribuyen al impulso del deporte femenino y se transforman en referentes para la juventud. Además del cambio de nombre, la ceremonia reunió a autoridades civiles, representantes del deporte y numerosos vecinos del barrio, quienes acompañaron el acto simbólico de descubrimiento del nuevo rótulo en las instalaciones.

La trayectoria de Olga Carmona muestra una evolución desde los equipos masculinos del barrio hasta consolidarse en el primer nivel del fútbol femenino, situándose entre las figuras más reconocidas del Real Madrid y de la selección española. Según relató el Ayuntamiento, su historia representa la posibilidad de romper techos tradicionales dentro del deporte y amplía el horizonte para futuras generaciones de deportistas sevillanos.

La distinción otorgada a Carmona coincide con un momento de crecimiento del fútbol femenino en España, que ve cómo sus protagonistas adquieren mayor visibilidad y reconocimiento, tanto en el ámbito institucional como popular. El cambio de denominación del centro deportivo refleja, según la administración municipal, “el deseo de que su ejemplo permanezca y motive a deportistas actuales y futuros”.

El Centro Deportivo Olga Carmona servirá, de acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, como un recordatorio permanente de la influencia y el alcance de las hazañas de la futbolista, así como del papel transformador que jugadoras como ella han ejercido dentro y fuera de los terrenos de juego.