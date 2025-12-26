Agencias

Dorgu da al Manchester United un triunfo por la mínima en el 'Boxing Day'

Patrick Dorgu fue determinante en Old Trafford, donde un potente disparo suyo decidió el resultado frente al Newcastle, permitiendo al equipo local escalar posiciones y ubicarse quinto en la clasificación provisional de la Premier League inglesa

El protagonismo del danés Patrick Dorgu se extendió más allá del gol anotado en la primera mitad, ya que una jugada suya evitó posteriormente la igualdad del Newcastle en Old Trafford. Según informó la agencia Europa Press, durante el inicio de la jornada 18 de la Premier League inglesa, el Manchester United venció al Newcastle United por 1-0 en el tradicional 'Boxing Day', portando al equipo local hasta la quinta posición provisional de la tabla con 29 puntos.

Europa Press detalló que el compromiso marcó el arranque de la fecha que, a diferencia de otros años, se concentró en este único encuentro disputado el viernes. Dorgu fue responsable del único tanto del partido a los 24 minutos, capitalizando un despeje de Nick Woltemade tras un tiro de esquina. El joven futbolista conectó una volea desde la frontal del área con su pierna izquierda, logrando que el balón ingresara pegado al poste.

En el desarrollo del encuentro, el Newcastle generó ocasiones sin encontrar precisión en los últimos metros. Antes del gol, los visitantes ya habían desaprovechado oportunidades para adelantarse. Luego, tras el descanso, el propio Dorgu tuvo participación defensiva al desactivar una llegada peligrosa del Newcastle tras otro tiro de esquina, impidiendo así un posible empate.

Europa Press recogió que la segunda mitad estuvo marcada por intentos infructuosos de ambos equipos para modificar el marcador. Benjamin Sesko, del Manchester United, llegó a rematar de zurda y envió el balón al travesaño cerca del minuto 60. De inmediato, Lewis Hall, del Newcastle, ejecutó un disparo lejano que también impactó en el larguero, sumando tensión al desarrollo del partido.

En una jugada posterior, Fabian Schär, defensor del Newcastle, solicitó un penalti por una supuesta mano de Lisandro Martínez tras un remate dentro del área. No obstante, Europa Press puntualizó que tanto el árbitro central como el equipo encargado del VAR descartaron la infracción, permitiendo la continuidad del juego sin mayores incidentes arbitrales.

Hacia el tramo final, el Newcastle, liderado en ofensiva por Anthony Gordon, intentó presionar con el objetivo de rescatar un punto. Sin embargo, la defensa local y la falta de acierto de los atacantes visitantes sellaron la segunda derrota en los últimos tres encuentros ligueros para las 'urracas', que se mantienen en la zona media de la clasificación con 23 puntos.

El equipo dirigido por Erik ten Hag quedó a la par en puntos con Chelsea (cuarto) y Liverpool (sexto), los tres con 29 unidades en la tabla provisional, según informó Europa Press. El resultado fortalece la posición de los 'diablos rojos' en la competencia por los puestos europeos, a la vez que complica el presente del Newcastle dentro del campeonato inglés.

