Cruz Roja Española y Uber amplían su colaboración para reforzar la respuesta en emergencias a personas vulnerables

Durante una evaluación sobre el progreso y la naturaleza de su cooperación, representantes de ambas organizaciones destacaron la importancia de ampliar herramientas y recursos para llegar a sectores sociales que enfrentan escenarios complicados. De acuerdo con el comunicado conjunto publicado por Cruz Roja Española y Uber, la extensión de su acuerdo busca fortalecer la respuesta humanitaria destinada a personas en situación de vulnerabilidad ante emergencias a lo largo del territorio nacional.

Según informó el comunicado recogido por ambas entidades, la nueva fase de colaboración renueva el esquema de trabajo conjunto iniciado durante el año 2023. Esta ampliación asegura la puesta a disposición de recursos adicionales, con el propósito de cubrir una demanda creciente de apoyo humanitario cuando las circunstancias sean más apremiantes. El medio especificó que, como parte del acuerdo, Uber brindará a Cruz Roja Española el acceso a soluciones de movilidad y respaldo financiero con el fin de potenciar la logística en operativos durante crisis o emergencias.

Tal como consignó el comunicado, Dori Montero, directora de Servicios Generales de Cruz Roja Española, señaló que cada emergencia supone un reto para la capacidad de respuesta y el compromiso de la organización en la protección de quienes atraviesan situaciones críticas. Montero sostuvo que el convenio actualizado facilita la expansión de cobertura, la mejora logística y la garantía de acceso a asistencia para quienes podrían ver limitada su movilidad.

Por su parte, la directora general de Uber en España, Lola Vilas, declaró que mediante esta alianza, las personas vulnerables cuentan con posibilidades ampliadas para recibir ayuda fundamental y facilitar sus desplazamientos de forma segura incluso en contextos adversos. El medio afirmó que, bajo el nuevo marco de cooperación, la asistencia podrá distribuirse con mayor eficiencia en entornos donde la movilidad puede convertirse en un obstáculo crítico para la llegada de servicios y recursos a quienes los requieren.

La responsable de Impacto Social de Uber para Europa, Medio Oriente, África y América Latina, Zoraida Rodríguez, agregó que trabajar junto a Cruz Roja Española permite mantener la capacidad para una intervención rápida y eficaz en escenarios de emergencia. Según el comunicado de Uber, la iniciativa se integra dentro de su estrategia global de Impacto Social, que busca consolidar la preparación ante crisis y coordinar la respuesta en colaboración con entidades que gestionan operativos en terreno.

Desde el inicio de la colaboración entre Cruz Roja Española y Uber en 2023, las dos organizaciones han implementado mecanismos orientados a la movilización de personas y recursos en casos de urgencia. Como detalló Cruz Roja Española, los acuerdos de movilidad con empresas privadas como Uber hacen posible superar limitaciones logísticas en situaciones donde la rapidez y la flexibilidad resultan determinantes para el apoyo a comunidades vulnerables. El comunicado conjunto subraya que esta coordinación refuerza la capacidad de responder en tiempo real a necesidades cambiantes durante incidentes que van desde catástrofes naturales hasta emergencias sociales.

Durante la presentación de la extensión del acuerdo, Cruz Roja Española remarcó que la adaptación constante de sus estrategias de intervención requiere la cooperación de aliados que compartan el objetivo de proteger a sectores susceptibles a riesgos graves durante crisis de diversa índole. El medio puntualizó que el acuerdo suma recursos económicos y herramientas digitales de Uber, permitiendo a Cruz Roja Española optimizar sus operativos y mantener el acceso a apoyo humanitario incluso bajo restricciones considerables de movilidad.

El anuncio de la ampliación de la cooperación señala que ambas organizaciones se comprometen a seguir evaluando e incorporando aprendizajes derivados de intervenciones pasadas, con el objetivo de perfeccionar los procedimientos de atención a personas en situación de vulnerabilidad. Según Cruz Roja Española, la actualización de este acuerdo forma parte de una serie de acciones integrales orientadas a mejorar su capacidad de respuesta y a fortalecer su red de colaboración con el sector privado para atender urgencias humanitarias en toda España.