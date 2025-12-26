Aumentan a cinco los muertos por una explosión en una mezquita en un barrio de mayoría alauí de Homs, Siria

La incertidumbre sobre lo ocurrido ha marcado las primeras horas tras la explosión en la mezquita Imam Alí ibn Abitalib, donde las fuerzas de seguridad han acordonado el barrio de Uadi al Dahab en la ciudad siria de Homs, a la espera de esclarecer el motivo del incidente. El Ministerio de Sanidad de Siria informó, según la agencia oficial SANA, que el saldo actualizado es de cinco personas fallecidas y 21 lesionadas como consecuencia del estallido registrado este viernes dentro del recinto religioso.

De acuerdo con SANA, la detonación se produjo en una mezquita frecuentada principalmente por fieles alauíes, en una zona occidental de Homs donde reside una importante comunidad de esta rama del islam, a la que también pertenece la familia gobernante en Siria. El Ministerio de Sanidad confirmó que los servicios de emergencia trasladaron inmediatamente a los heridos a hospitales cercanos y que varias de las víctimas se encuentran recibiendo tratamiento por quemaduras y lesiones provocadas por la explosión.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en Londres y que monitorea el conflicto en Siria, añadió otro dato a la información oficial al reportar que el número de fallecidos se eleva a seis, y subrayó que aún se desconoce la naturaleza exacta del ataque. Según esta fuente, no se ha confirmado si se trató de un atentado suicida, un artefacto explosivo colocado en el edificio o cualquier otra causa.

Imágenes difundidas por medios de comunicación sirios muestran daños significativos en el interior de la mezquita, con restos esparcidos y signos evidentes de impacto en paredes y columnas, mientras los equipos de seguridad inspeccionan la estructura para descartar la presencia de otros posibles peligros. El área afectada quedó restringida a la circulación mientras las autoridades iniciaban las pesquisas.

Las versiones oficiales y las de entidades independientes, recogidas por SANA y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, coinciden en que la información sobre el origen de la explosión todavía es limitada. Ningún grupo ha reivindicado la autoría del hecho, ni las autoridades han divulgado avances sobre las posibles líneas de investigación.

La mezquita Imam Alí ibn Abitalib, ubicada en un barrio de mayoría alauí, es un lugar de referencia para los habitantes locales y cumple un rol social relevante, especialmente en una ciudad como Homs que ha sido escenario de violencia durante los años del conflicto armado en Siria. La zona de Uadi al Dahab, donde se registró el incidente, había permanecido relativamente estable en los últimos meses.

El despliegue de las fuerzas de seguridad responde a la necesidad de resguardar la seguridad de los residentes y evitar el acceso no autorizado al lugar afectado, mientras los técnicos analizan los restos de la explosión. La presencia policial y de servicios de emergencia se mantiene, y los residentes han sido exhortados a colaborar con las investigaciones y evitar especulaciones sobre lo acontecido.

Los heridos, según precisó el Ministerio de Sanidad sirio a la agencia SANA, presentan diversos grados de gravedad, y algunos reciben atención especializada para tratar traumatismos y quemaduras. Autoridades sanitarias aseguran que se encuentran en coordinación con los hospitales de la región para garantizar la atención médica necesaria.

Este incidente revive la preocupación en Siria sobre posibles brotes de violencia en lugares de culto o en zonas habitualmente tranquilas, especialmente cuando los responsables del acto no han sido identificados o cuando las causas se mantienen bajo investigación. La explosión en la mezquita se suma a otros episodios similares ocurridos en distintos puntos del país en los últimos años, aunque hasta el momento no se ha vinculado este caso con alguna dinámica específica o actor armado.

El seguimiento del caso continúa en manos de las autoridades sirias, que aún no han divulgado resultados preliminares de la investigación ni han ofrecido ruedas de prensa oficiales sobre el asunto. SANA y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos permanecen como las principales fuentes de información, reportando los avances conforme se producen y llevando el registro del impacto humano generado por el evento.