Alejandra Rubio, tras hablar con Mar Flores por su defensa a Carlo Costanzia padre: "Es una situación complicada"

Durante las recientes fiestas navideñas, Alejandra Rubio abordó los comentarios en torno a su defensa pública de Carlo Costanzia di Costigliole, aclarando que esta postura no ha alterado la relación que mantiene con Mar Flores, madre de su pareja. Según informó Europa Press, Rubio destacó que ambos mantienen una convivencia cordial y que las declaraciones emitidas no han afectado su vínculo, pese a la tensión mediática en torno al enfrentamiento entre Flores y Costanzia di Costigliole.

El medio Europa Press detalló que, tras la intervención de Alejandra Rubio en el programa ‘Vamos a ver’ el 22 de diciembre, la joven reconoció la complejidad de su situación al ser consultada sobre el conflicto entre sus suegros. Durante su participación, Rubio puntualizó su posición sobre la polémica, subrayando que no pretendía tomar partido en el conflicto mediático entre Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, aunque reconoció la necesidad de defender al italiano tras las acusaciones vertidas en la esfera pública.

De acuerdo con Europa Press, Rubio remarcó que su defensa no implica un alineamiento automático con uno de los implicados, sino el deseo de ofrecer un espacio equitativo para que ambos expongan sus versiones. “Solo veo a un hombre que se está defendiendo, que está defendiendo su honor y su verdad, porque siendo objetivos no tiene ninguna condena y a la ligera se le han llamado un montón de cosas”, manifestó en referencia a Carlo Costanzia di Costigliole, según rescató Europa Press. La joven insistió en que su propósito era garantizar que la voz de Costanzia tuviera espacio en los medios, frente a los abundantes testimonios previos de Flores a través de publicaciones, entrevistas y programas.

Tras la emisión del programa, Mar Flores reaccionó comprendiendo la postura de Rubio, y reconoció el papel complicado que desempeña la hija de Terelu Campos en este contexto familiar y mediático. Europa Press consignó que Rubio, al matizar sus palabras el 24 de diciembre, insistió en que nunca buscó inclinarse públicamente en favor de Costanzia padre, y que su razonamiento se centró en el derecho de defensa de cualquier persona acusada sin condena. Reiteró que su vínculo con Mar Flores permanecía intacto y que la comunicación entre ambas se había mantenido habitual y sin conflicto personal.

Rubio también enfatizó, advierte Europa Press, que el hecho de que se cuestione si habla en nombre de su pareja no responde a la realidad. Aclaró que su testimonio representa su visión personal, y no la de Carlo Costanzia, afirmando: “Yo tengo mi propia boca y no necesito que nadie me diga lo que tengo que decir”. Ante las preguntas sobre posibles repercusiones familiares o desencuentros derivados de su defensa a Costanzia di Costigliole, la colaboradora descartó que existieran disputas o distanciamientos con su suegra y afirmó que ambas han mantenido conversaciones recientes, aunque no necesariamente sobre el tema en cuestión.

Con respecto a la relación entre Mar Flores y Terelu Campos, madre de Alejandra, la joven prefirió no hacer comentarios y remitió la consulta directamente a las protagonistas. En cuanto a tradiciones navideñas, Rubio se mostró evasiva ante la pregunta de si Flores había enviado una flor de pascua a Terelu, como hiciera el año anterior, limitándose a expresar desconocimiento sobre el gesto.

Europa Press reportó que, pese al ambiente difícil y a las especulaciones generadas por la polémica sobre las memorias de Mar Flores y la reacción pública de Terelu Campos, Alejandra Rubio aseguró estar enfocada en mantener la normalidad en las fiestas familiares. Confirmó que está previsto compartir celebraciones navideñas en conjunto, informando que la intención es reunir a toda la familia en estas fechas señaladas.

En síntesis, la situación evidencia la presión mediática sobre Alejandra Rubio y su entorno, marcada por la exposición pública de los conflictos entre Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole. Europa Press observó que la joven destaca su voluntad de no involucrarse directamente en la controversia, mientras reitera que la relación con su suegra se mantiene sin incidentes pese a la polémica. La colaboradora subrayó su derecho a expresar su opinión, deslindándose de interpretaciones que la sitúan como portavoz de terceros, y descartó cualquier ruptura familiar en el contexto de estas declaraciones.