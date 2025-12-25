Ucrania anuncia el derribo de más de un centenar de drones lanzados por Rusia

La empresa estatal Ukrenergo informó que los trabajos para restablecer la electricidad continúan en diversas regiones de Ucrania, mientras las restricciones al consumo de energía tanto para las industrias como para los usuarios particulares permanecen activas. Esta situación deriva de ataques anteriores, pero también de una serie de ofensivas nocturnas recientes que provocaron la interrupción del servicio eléctrico en al menos cuatro provincias del noreste y sureste del país. Según el comunicado citado por Ukrenergo en sus canales oficiales, las áreas afectadas incluyen Chernígov, Sumi, Járkov y Dnipropetrovsk. Además, parte del suministro también resultó afectado en Odesa debido a los daños acumulados al sistema energético nacional.

De acuerdo con lo publicado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, la última oleada de ataques incluyó el lanzamiento de 131 drones por parte de las tropas rusas. Según detalló la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram, cien seis de estos drones fueron derribados por las defensas antiaéreas. El resto alcanzó quince objetivos específicos en el país, mientras la alerta sobre la continuidad de la amenaza se mantiene vigente. En su mensaje oficial, la estructura militar exhortó a la población a “seguir las normas de seguridad”, dado que los ataques a infraestructuras críticas persisten.

El abastecimiento eléctrico, según detalló Ukrenergo en su cuenta de Facebook, se vio interrumpido en puntos estratégicos como resultado directo de estos ataques masivos. La operadora energética precisó que la compleja situación afecta al sistema nacional, cuya vulnerabilidad ha aumentado tras agresiones previas. Los equipos técnicos despliegan esfuerzos para reparar los daños y restituir el servicio lo antes posible, aunque la empresa advierte que la normalización podría demorar debido a la magnitud de las afectaciones. Ukrenergo insistió en que las restricciones de consumo seguirán vigentes tanto para grandes consumidores industriales como para usuarios residenciales, además de los cortes puntuales que se aplican según la evolución de los trabajos de restauración.

Por otro lado, según informó el medio que cita fuentes militares ucranianas, hasta el momento no se reportaron víctimas por el impacto de los drones. El comunicado de la Fuerza Aérea incluyó un balance sobre los daños materiales en los quince puntos golpeados, aunque sin especificar el impacto en infraestructuras particulares o en el tendido eléctrico. Ukrenergo subrayó que sus ingenieros trabajan intensamente para restablecer el servicio en las zonas afectadas y minimizar los tiempos de restablecimiento, aunque las condiciones continúan siendo complicadas por los constantes ataques a la red eléctrica.

Las autoridades ucranianas reiteraron a la ciudadanía los riesgos de nuevas agresiones y la necesidad de mantener las precauciones debidas. La continuidad de los trabajos de reparación y las limitaciones en el consumo, según Ukrenergo, dependen del cese de los ataques y de la restauración total de los equipos dañados en las diferentes regiones bajo impacto. Los equipos técnicos desplegados en Chernígov, Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk y Odesa evalúan de manera continua el estado de las infraestructuras eléctricas para priorizar las intervenciones donde sea necesario.

En ese contexto, las Fuerzas Armadas también actualizaron sobre el desarrollo de las operaciones defensivas antiaéreas. Las autoridades militares remarcaron que la elevada cantidad de drones derribados durante la ofensiva representa un esfuerzo sostenido por proteger las principales instalaciones y la población civil ante la persistencia de esta táctica bélica. El comunicado difundido por la Fuerza Aérea reitera la instrucción a la población de consultar fuentes oficiales y actuar conforme a las directrices de seguridad emitidas mientras continúen los ataques.

Ukrenergo mantiene la coordinación con las autoridades locales para priorizar el restablecimiento del servicio en infraestructuras consideradas críticas, incluyendo centros de salud, sistemas de abastecimiento de agua y redes de comunicación. El sistema energético del país, afectado por los bombardeos sucesivos, requiere constantes intervenciones técnicas para resguardar su operatividad. Mientras tanto, el monitoreo de las instalaciones continúa ante la posibilidad de nuevos ataques dirigidos al sector energético nacional.

La información difundida por los canales de comunicación oficiales del gobierno ucraniano y recopilada por las agencias de noticias muestra la continuidad de una situación de emergencia en la red eléctrica, sujeta a la evolución del conflicto y a los movimientos de la ofensiva rusa. Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana y la disciplina en el seguimiento de las restricciones y protocolos de seguridad, mientras los equipos energéticos y militares trabajan en la respuesta a los ataques y en la recuperación del sistema eléctrico dañado.

Según las publicaciones de Ukrenergo y del ministerio de Defensa, la complejidad para recomponer la totalidad de la red se agrava debido al carácter sistemático de los ataques y a la magnitud de los daños sufridos en instalaciones clave. La aplicación de cortes programados y la prioridad en la reparación de líneas y subestaciones esenciales es una de las respuestas inmediatas, a la espera de condiciones más favorables para avanzar hacia la recuperación completa del servicio en todas las áreas afectadas. Las autoridades reiteraron su llamado a la población para que se mantenga informada únicamente a través de los canales oficiales y colabore con las medidas de emergencia mientras persistan las amenazas.