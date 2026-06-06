El Ejército de Líbano denuncia tres militares muertos en un bombardeo israelí en el sur del país

El Ejército de Líbano ha denunciado este sábado que tres militares han muerto, entre ellos un general de brigada, en un bombardeo israelí en el sur del país.

La "agresión salvaje israelí" ha alcanzado a un vehículo militar, precisa el Ejército en redes sociales, que circulaba por la carretera que enlaza las localidades de Jaldali y Nabatiye. El ataque ha matado también a un capitán y al soldado que conducía el vehículo, destruido y calcinado en el ataque, según las imágenes publicadas por los militares.

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A la espera de que el Ejército israelí se pronuncie sobre lo ocurrido, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha condenado un ataque cuyas víctimas se suman a una lista de "militares, civiles, niños, mujeres, paramédicos, rescatistas y periodistas que han derramado su sangre por la tierra del sur del país".

El ataque representa, una vez más, "una flagrante violación de la soberanía libanesa y del derecho internacional" que "se enmarca en la escalada de violencia que amenaza la estabilidad y la seguridad en el sur, a pesar de los esfuerzos de Líbano en las negociaciones con Washington para poner fin a los continuos ataques israelíes".

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El Ejército libanés, cabe recordar, no está en guerra contra Israel y su labor hasta ahora se ha limitado a la vigilancia, control de la población civil y desmantelamiento de estructuras de las milicias chiíes de Hezbolá.

Israel ha avanzado en las últimas dos semanas en su invasión del sur del país pero ha suspendido parcialmente sus operaciones tras la renovación esta semana de un relativo alto el fuego que sobre el terreno es prácticamente papel mojado.

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Sin ir más lejos, ataques israelíes durante la noche y la mañana del viernes dejaron una decena de muertos en Nabatiye y Tiro. Este sábado, otro asalto militar israelí ha dejado seis muertos y cuatro heridos en la localidad de Saksakiya.

El Ejército israelí ha denunciado por su parte el lanzamiento, también este sábado, de al menos un dron explosivo de Hezbolá sobre las posiciones que ocupa en el sur del país, de momento sin víctimas.