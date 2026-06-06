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En estado grave un joven tras ser agredido con arma blanca en Parla

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Un joven ha resultado herido de gravedad tras ser agredido con arma blanca en el municipio madrileño de Parla, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido en la mañana de este sábado en la calle Julio Romero de Torres. El Summa 112 ha recibido una llamada a las 7.25 horas de un varón con heridas en el pectoral y costado derecho.

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Los sanitarios lo han estabilizado y trasladado al Hospital 12 de Octubre. Fuentes de la Policía Nacional han indicado a Europa Press que la agresión tuvo lugar tras un altercado entre dos grupos. Se investiga si es un caso relacionado con las bandas juveniles.

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