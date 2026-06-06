Los Reyes de España reciben al Papa León XIV

La llegada del Santo Padre se producía esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas, donde Sus Majestades los Reyes han recibido al pontífice a pie de escalerilla en el Pabellón de Estado de la Terminal T4. El rey Felipe VI lucía una corbata amarilla como guiño al Vaticano, mientras que la reina Letizia vestía de blanco con un vestido largo. Juntos, han recorrido la alfombra roja hasta llegar donde se encontraban las Autoridades. El rey Felipe VI indicaba al Papa León XIV que saludara a los allí presentes, mientras que la reina se mantenía en un segundo plano.

A continuación, los tres entraban al aeropuerto de Madrid para saludar a las familias que esperaban emocionados e impacientes con banderas de España y banderas católicas. El Papa, muy cariñoso con todos saludó a los niños haciéndoles muestras de cariño.

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Tras quince años sin que un Papa visitara nuestro país, el Papa León XIV hacía historia en la mañana del sábado seis de junio de 2026 llegando en avión.