Marta Sánchez evita aclarar qué ocurre con Vicky Martín Berrocal y alimenta las dudas sobre su relación

MADRID(CHANCE)

Marta Sánchez ha vuelto a situarse en el foco mediático tras semanas de rumores sobre su distanciamiento con Vicky Martín Berrocal. La relación entre la cantante y la diseñadora, que durante años fue cercana y marcada por la complicidad pública en numerosos eventos y apariciones, estaría atravesando un momento delicado según diversas informaciones recientes, aunque ninguna de las dos partes ha confirmado los motivos de la supuesta ruptura de su amistad.

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En medio de esta creciente expectación, la cantante ha hecho su primera aparición pública tras conocerse estas especulaciones. Con una actitud tranquila y una sonrisa en el rostro, la artista ha preferido no alimentar la polémica ni entrar en detalles sobre su relación actual con la diseñadora, dejando en el aire cualquier explicación sobre lo ocurrido entre ambas.

Lejos de aclarar la situación, la cantante ha optado por mantener la discreción habitual en lo relativo a su vida personal y a sus relaciones más cercanas, evitando así confirmar o desmentir si realmente existe un distanciamiento con la diseñadora.

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La ausencia de declaraciones contundentes ha incrementado todavía más el interés en torno a una posible ruptura entre ambas, especialmente teniendo en cuenta la buena sintonía que habían mostrado en el pasado, donde compartieron momentos públicos de amistad y apoyo mutuo.

Por el momento, ni Marta Sánchez ni Vicky Martín Berrocal han ofrecido explicaciones sobre el estado actual de su relación, lo que mantiene abierto el misterio sobre si se trata de un enfriamiento puntual o de un distanciamiento definitivo entre dos de las figuras más reconocidas del panorama social y cultural español.

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