Polonia intercepta un avión de reconocimiento de Rusia sobre el mar Báltico

Las Fuerzas Armadas de Polonia han asegurado este jueves haber interceptado un avión de reconocimiento ruso sobre aguas del mar Báltico después de que se aproximara a su espacio aéreo, sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado por ahora sobre este incidente.

"A pesar de las fiestas navideñas, la pasada noche fue ajetreada para los servicios de defensa aérea polacos", ha dicho el Ejército de Polonia en su cuenta en la red social X, donde ha agregado que a primera hora del día fue "interceptado, identificado y escoltado" por cazas un avión de reconocimiento ruso que "volaba cerca de los límites del espacio aéreo polaco".

Asimismo, ha recalcado que durante la noche se detectaron también "objetos" que penetraron en el espacio aéreo del país desde Bielorrusia, antes de subrayar que "se determinó que probablemente se trataba de globos de contrabando que se desplazaban en la dirección y velocidad del viento".

"El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas mantiene contacto constante con los servicios pertinentes", ha destacado, al tiempo que ha hecho hincapié que en estos incidentes "no se identificó ninguna amenaza para la seguridad del espacio aéreo polaco".

"La situación se supervisa de forma continua y las fuerzas y los recursos permanecen constantemente preparados para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco", ha zanjado a través de su comunicado, en medio de las tensiones derivadas de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

