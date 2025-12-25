Agencias

La Fiscalía de Ciudad de México anuncia la muerte de 'El Panu', presunto integrante de 'Los Chapitos'

Óscar Noé Medina, identificado como uno de los principales operadores criminales de una célula ligada al narcotráfico en México, fue abatido durante una balacera en la colonia Juárez, mientras autoridades continúan indagando el caso y buscan responsables

La recompensa de hasta cuatro millones de dólares que la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos había ofrecido por información sobre Óscar Noé Medina apunta al impacto de su figura en las estructuras criminales mexicanas. Medina, apodado como 'El Panu', fue abatido el domingo durante un tiroteo en la colonia Juárez, ciudad de México, según informó la Fiscalía capitalina.

Tal como publicó la Fiscalía de Ciudad de México a través de un comunicado, 'El Panu', presunto miembro de la célula de 'Los Chapitos' vinculada al Cártel de Sinaloa, se hallaba en un restaurante acompañado de familiares cuando fue atacado. Un individuo con ropa oscura, gorra y cubrebocas se aproximó a la mesa y realizó múltiples disparos con arma de fuego, quitándole la vida a Medina en el acto y dejando a otra persona lesionada, según reportó la autoridad local.

La identificación de Medina como la víctima se confirmó mediante el análisis de huellas dactilares, lo que desencadenó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, indicó el órgano procurador. La Fiscalía señaló, además, que la investigación sigue en curso y tiene como objetivo esclarecer los hechos, identificar y ubicar a los autores materiales e intelectuales, así como definir el motivo detrás del atentado.

De acuerdo con la información oficial recogida por el Ministerio Público y detallada en sus comunicaciones, 'El Panu' ejercía funciones como jefe de seguridad en la facción de 'Los Chapitos', liderada actualmente por Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Éste último es hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, que fue cabeza del Cártel de Sinaloa y cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

La relevancia de Medina dentro de la organización quedó evidenciada no solo por la recompensa ofrecida por autoridades estadounidenses, sino también por las acusaciones de su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas y el papel operativo que desempeñaba dentro de la facción dirigida por Guzmán Salazar, información publicada por la Fiscalía capitalina.

En su parte oficial, la Fiscalía reiteró su compromiso con la procuración de justicia, la seguridad ciudadana y el combate frontal a los delitos de alto impacto, subrayando la importancia de esclarecer el homicidio y sancionar a los responsables. El organismo añadió que las diligencias abarcan análisis forenses y otras pruebas para avanzar en el caso, mientras especialistas se enfocan en determinar las circunstancias exactas y los móviles del ataque ocurrido en la colonia Juárez, indicó la dependencia capitalina.

El medio también señaló que la víctima se encontraba rodeada de familiares en el momento del crimen, lo que aumenta la presión sobre las autoridades por la repercusión social y el nivel de violencia registrado en la zona. La investigación permanece abierta y el desarrollo de nuevas pruebas podría aportar detalles adicionales sobre los responsables y su conexión con facciones del crimen organizado en el país, enfatizó la Fiscalía de Ciudad de México.

