La decisiva intervención de John Robertson en la final de la Copa de Europa de 1979, cuando asistió a Trevor Francis para anotar el gol que dio al Nottingham Forest su primer título continental, permanece como uno de los momentos más recordados en la historia del club y del fútbol europeo. La institución inglesa anunció el fallecimiento de Robertson este jueves a los 72 años, según informó el Nottingham Forest mediante un mensaje en el que lo describió como “querido amigo y leyenda”, y expresó su pesar por la pérdida del que consideran una figura central en los mayores logros de la entidad.

De acuerdo con el Nottingham Forest, Robertson nació en Viewpark, Escocia, y desarrolló gran parte de su carrera deportiva en el club de City Ground, en el que debutó en 1970 y donde puso fin a su trayectoria profesional. Considerado uno de los jugadores más destacados en la historia de la entidad, su contribución resultó fundamental en los títulos europeos obtenidos a finales de la década de 1970. El medio consignó que el futbolista fue pieza clave en la obtención de los campeonatos continentales de 1979 y 1980, momentos que consolidaron la reputación internacional del equipo.

En la final de 1979, celebrada en Múnich contra el Malmö, Robertson fue el encargado de ejecutar el pase que permitió a Francis marcar el único gol del partido, brindando así al Nottingham Forest un trofeo inédito hasta ese momento. El club recordó que, al año siguiente, fue el propio Robertson quien anotó el tanto decisivo en la final de la Copa de Europa jugada en el estadio Santiago Bernabéu frente al Hamburgo, sellando así dos de los capítulos más exitosos para el equipo inglés.

Durante su carrera con el Nottingham Forest, Robertson desarrolló un estilo de juego que llamó la atención del técnico Brian Clough, quien lo apodó “el Picasso del fútbol” en reconocimiento a su creatividad y a la influencia estética que ejercía en el terreno de juego. Según detalló el Nottingham Forest, el delantero no solo destacó por sus cualidades técnicas sino también por su capacidad para decidir encuentros clave con goles o asistencias.

En cuanto a su recorrido internacional, el Nottingham Forest informó que Robertson representó a la selección de Escocia en 28 ocasiones a lo largo de cinco años, participando en dos fases finales de la Copa Mundial de la FIFA, en Argentina 1978 y España 1982. El club subrayó su constante presencia en el combinado nacional durante ese período, en el que se enfrentó a algunas de las selecciones más competitivas del fútbol mundial.

El club de Nottingham destacó que Robertson inició y concluyó su carrera profesional en el mismo equipo, lo que aumentó su condición de referente histórico para los seguidores y las nuevas generaciones de futbolistas de la entidad. El Nottingham Forest expresó su gratitud hacia el exjugador y reiteró el impacto que tuvo tanto en el plantel como en la hinchada, considerándolo parte fundamental del legado del club.

Tras conocerse la noticia, el Nottingham Forest reiteró que el fallecimiento de John Robertson representa la pérdida de uno de sus grandes símbolos, y agradeció el afecto demostrado por los aficionados y el reconocimiento recibido desde distintos sectores del fútbol británico y europeo.