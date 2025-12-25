El rey de Noruega expresa solidaridad a los afectados por el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit

En una intervención televisiva emitida durante las fiestas navideñas, la princesa Mette-Marit de Noruega abordó de forma directa la oleada de críticas relacionadas con el caso judicial que involucra a su hijo, Marius Borg Hoiby. “Quizá lo que más me molesta es que me critiquen por cómo lo hemos gestionado como padres. Que no nos lo hayamos tomado en serio”, declaró la princesa en el programa transmitido por la cadena NRK. Con estas palabras, la futura reina de Noruega defendió el manejo familiar frente a un proceso judicial de alto perfil que ha generado debate público.

Según informó la cadena NRK y confirmaron distintos medios, el rey Harald V mostró su respaldo tanto a los miembros de la familia real afectados como a todas las personas involucradas en el proceso iniciado contra Marius Borg Hoiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit y de una relación previa a su matrimonio. "Quiero expresar solidaridad para todos los afectados. No solo en nuestra familia, sino también a todos los demás. Nos solidarizamos con ellos y esperamos que se encuentren bien", expresó el monarca durante el mismo programa navideño, acompañado por la reina Sonia.

El panorama judicial de Marius Borg Hoiby se intensificó a raíz de la imputación de 32 delitos, entre los que se encuentran cuatro violaciones a distintas mujeres entre 2018 y 2024, así como violencia física y psicológica contra su expareja Nora Hakland, violación de una orden de alejamiento, grabación ilícita de imágenes íntimas de mujeres y otros actos delictivos, según publicó la cadena NRK. El fiscal general, Sturla Henriksbo, explicó que la acusación incluye también amenazas de muerte, agresión a un agente de la ley y transgresiones a las normas de tráfico.

La Fiscalía noruega, según detalló la cadena NRK, precisó que, de ser considerado culpable, Borg Hoiby, de 28 años, podría enfrentarse a una condena de hasta diez años de prisión. Los cargos fueron formalizados tras más de un año de investigaciones, iniciadas a partir de su detención el pasado agosto en Oslo. La intervención policial se produjo después de un incidente en el apartamento de su exnovia, que derivó inicialmente en acusaciones de lesiones, daños y amenazas, puntualizó NRK.

Las consecuencias legales y el impacto mediático del caso han suscitado respuestas tanto en el entorno familiar de la realeza como entre la ciudadanía noruega, según expuso la cadena NRK. El posicionamiento público de los principales referentes de la casa real ha buscado transmitir apoyo y solidaridad hacia todas las personas afectadas en el proceso, al tiempo que intentaron responder a las críticas sobre el manejo familiar ante la delicada situación judicial de Borg Hoiby.

El proceso judicial contra Marius Borg Hoiby está previsto para comenzar el 3 de febrero, cuando se presentará ante el tribunal para responder por las acusaciones. El desarrollo del proceso será seguido de cerca por la opinión pública de Noruega y medios internacionales, dada la relevancia de los implicados y la gravedad de los delitos consignados.