El PSOE Aragón destaca los valores de "diálogo, respeto y defensa del marco constitucional" del discurso del Rey

Pilar Alegría, secretaria general del PSOE Aragón, resaltó la prioridad que su partido concede a aspectos como el acceso a la vivienda, el coste de vida y la respuesta ante emergencias climáticas dentro de su programa político, vinculado a la importancia de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Al referirse al reciente Mensaje de Navidad de Felipe VI, Alegría puso énfasis en la llamada del monarca a afrontar los retos de la actualidad mediante el diálogo y la defensa del marco constitucional, señalando los riesgos que presentan los extremismos y su impacto sobre los avances democráticos. Según informó la agencia EFE, el PSOE Aragón hizo pública su valoración destacando esos aspectos.

La organización aragonesa del Partido Socialista puso de relieve que, durante su intervención navideña, el jefe de Estado mostró un compromiso explícito con los valores del diálogo, el respeto y la defensa del régimen constitucional, así como con la pertenencia de España a la Unión Europea, cuyo cuadragésimo aniversario de adhesión se conmemora en 2026. De acuerdo con EFE, Alegría interpretó las alocuciones del monarca acerca de la Constitución de 1978 y el proyecto europeo como un reconocimiento a la consolidación de derechos y libertades, el pluralismo político y el reconocimiento de la diversidad interna del país.

El mensaje del PSOE Aragón, reportó EFE, puso también el foco en la preocupación expresada por Felipe VI frente a los peligros que acechan la convivencia democrática. La dirigente socialista señaló que, en el discurso, el monarca vinculó el progreso hacia la democracia alcanzado en el pasado con una voluntad conjunta de diferentes fuerzas políticas, lo que permitió superar periodos de división y avanzar hacia una estructura política plural y abierta al exterior.

Alegría, citada por EFE, resaltó las palabras del rey sobre la amenaza que suponen los extremismos y los populismos para los logros obtendidos durante la etapa democrática reciente. Según consignó la agencia, la dirigente remarcó que los desafíos como el acceso a una vivienda digna, la inflación, las transformaciones tecnológicas y la respuesta a emergencias climáticas forman parte de las problemáticas que, en la actualidad, generan distanciamiento social respecto a la política y las instituciones, y que es necesario abordar mediante políticas públicas eficaces.

El PSOE Aragón, en línea con las declaraciones de Alegría reflejadas por EFE, interpretó que la defensa del marco constitucional y la promoción de los valores europeos deben aparecer como ejes centrales para renovar la vinculación entre ciudadanía y democracia, e insistió en la responsabilidad compartida de todas las fuerzas políticas para mantener y fortalecer los pilares democráticos construidos durante las últimas décadas en España. La formación señaló que la defensa de esos principios resulta esencial para garantizar un futuro de prosperidad y cohesión social, tal y como señaló el monarca en su mensaje, destacando la importancia de que la democracia continúe siendo el instrumento principal para la mejora de la realidad social local y nacional.