Cristina Pedroche, Fran Rivera, Isa Pantoja y Omar Montes, entre los protagonistas del baby boom de celebrities de 2025

Convertirse en madre a los 46 años fue una decisión consciente para la actriz Cristina Castaño, quien tras un proceso profundo de análisis emocional y organizativo, decidió criar sola a su hijo León. Este testimonio se suma a la lista de figuras públicas que en 2025 han anunciado embarazos y nacimientos, ilustrando la diversidad de caminos hacia la paternidad y maternidad en el entorno de celebridades, según publicó el medio consultado.

De acuerdo con la plataforma informativa, este año ha estado marcado por un aumento notorio de nacimientos entre personas reconocidas de la televisión, el deporte y el espectáculo, abarcando desde parejas con una trayectoria consolidada hasta quienes comienzan su experiencia parental. Paula Ordovás y Eduardo Nieto cumplieron uno de sus mayores anhelos con el nacimiento de su hija Manuela, después de casi 20 años de relación y 13 años de matrimonio. Su historia conjunta inició en la juventud, formalizándose con una boda en Madrid en 2012, fusionando la vida profesional de ella como influencer y empresaria de moda, y el apoyo discreto de su esposo durante esta nueva etapa familiar.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, una de las parejas más seguidas del ámbito mediático español, recibieron en 2025 a su segundo hijo, Isai Pedroche Muñoz, quien acompaña a su primogénita Laia. La pareja celebró su matrimonio en una ceremonia privada en 2015 y, desde entonces, equilibra la difusión pública de su actividad profesional con una estricta protección de su privacidad personal, compartiendo ocasionalmente fragmentos de su vida junto a sus hijos. El medio reportó que, al igual que otras figuras del universo mediático, Pedroche y su familia gestionan cuidadosamente los límites de su exposición pública.

Fran Rivera y Lourdes Montes, reconocidos por sus respectivas trayectorias en el mundo del toreo y la moda, incrementaron su familia con la llegada de su tercer hijo, Nicolás. Este nacimiento sumó un nuevo integrante a su hogar, donde viven ya Carmen y Curro. Se trata de un matrimonio que consolidó su vínculo en 2013 y opta por mantener un perfil reservado en Sevilla, mostrando solo circunstancias familiares puntuales, como compartieron con el bautizo de su hijo menor, según consignó el medio consultado.

En el ámbito musical, Omar Montes y su pareja, la creadora de contenido Lola Romero, celebraron el nacimiento de su hijo Ismael. La pareja, que sostiene una relación privada desde hace alrededor de seis años, amplía así su familia, donde también está presente Omar Jr., hijo mayor de Montes nacido de una relación anterior. El medio destacó que el artista ha elegido mantener detalles de su vida familiar fuera del foco público, compartiendo solo información esencial sobre esta nueva etapa personal.

Helen Lindes y el jugador de baloncesto Rudy Fernández, tras más de una década juntos y una boda celebrada en 2015 en Mallorca, se convirtieron en familia numerosa con el nacimiento de su hija Anais. A Anais se suman sus hermanos Alan y Aura, y los tres hijos crecen en un ambiente que alterna la vida profesional en el mundo del baloncesto y el modelaje con la cotidianidad familiar, reportó la misma fuente.

Isa Pantoja y Asraf Beno también protagonizan este año "especial", tras la llegada de su primer hijo en común, Cairo, que se une a Alberto, hijo mayor de Isa. Su historia, originada en un reality show en 2018 y formalizada con matrimonio en 2023, ha transitado etapas expuestas mediáticamente, hasta consolidar la imagen de un matrimonio estable y una familia de cuatro, detalló el medio informativo.

Dani Alves y Joana Sanz celebraron el nacimiento de su primer hijo en común después de un proceso extenso que incluyó tratamientos de fertilidad y, en el caso del exfutbolista, un contexto personal complejo debido a un proceso judicial. El nacimiento se produjo en Barcelona, y la pareja se trasladó a su residencia en Esplugues de Llobregat para vivir esta etapa con privacidad, resaltó la publicación.

Por otra parte, la influencer Jeimy Báez debutó como madre tras un embarazo comunicado de forma independiente, relacionado con el esgrimista Yulen Pereira. Jeimy enfrentó un parto prolongado de más de 24 horas y la relación con el padre del niño se tensó posteriormente, lo que la llevó a registrar a su hijo solo con su apellido y a asumirlo como madre soltera, según reportes del medio consultado.

El músico Juan Carmona y Sara Verdasco dieron la bienvenida a su tercera hija, confirmando su estatus de familia numerosa. Casados en 2016 y manteniendo una vida enfocada en la familia, Carmona y Verdasco combinan sus trayectorias en la música y el deporte con un discreto desarrollo de la vida cotidiana de sus hijas.

Entre los nombres que también sumaron descendencia este año se encuentran figuras como Carolina Monje, el periodista Matías Prats Jr., así como el futbolista Marcos Llorente y la modelo Paddy. Estas personalidades, a diferencia de otras, han cedido menos espacio a la visibilidad de sus hijos en redes sociales, optando por mostrar aspectos muy puntuales y mantener un perfil reservado respecto a su vida familiar, según la información publicada.

El medio informativo subrayó que este ciclo de nacimientos y embarazos ha reflejado no solo diferentes modelos familiares, sino también múltiples formas de gestionar la exposición pública y la privacidad en el contexto de la fama. Desde familias tradicionales y parejas consolidadas hasta maternidades en solitario y paternidades diversas, el fenómeno del "baby boom" de 2025 ha sido protagonista en múltiples ámbitos de la sociedad mediática.