Agencias

Al menos 12 muertos en el naufragio de una embarcación con migrantes frente a las costas de Senegal

Guardar

Al menos doce personas han muerto en el naufragio de este miércoles frente a las costas de Senegal de una embarcación en la que había alrededor de 200 migrantes, si bien no hay un balance oficial de víctimas.

La embarcación zozobró durante la madrugada frente a la costa de Joal, en el sur del país, provocando la muerte de doce personas, según ha recogido Dakaractu.

Además, el portal de noticias senegalés ha indicado que se han registrado más de 30 supervivientes en la playa de Ngazobil.

La embarcación partió en a principios de esta semana, en la noche del lunes al martes, desde Diamaguène, en el delta de Salum, de acuerdo a las informaciones del diario digital Le Soleil.

Los trayectos entre la costa de Senegal y las Islas Canarias son frecuentes, pese a que la ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y oleaje está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, si bien en 2023 vio un aumento del número de movimientos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Lorenzo Musetti: "Quiero ser más consistente para acortar distancias con Alcaraz y Sinner"

Tras una temporada marcada por grandes desafíos, el joven italiano reconoce la necesidad de evolucionar en pista dura y fortalecer su equipo técnico, buscando cerrar la brecha con quienes dominan actualmente el circuito profesional masculino de tenis

Lorenzo Musetti: "Quiero ser más

Castro asegura que culminará su mandato al frente de Honduras

Castro asegura que culminará su

Al menos ocho detenidos en las protestas en Bolivia contra el fin del subsidio al diésel

Manifestantes intentaron ingresar a la sede del Gobierno en La Paz y detonaron explosivos, provocando varios heridos y enfrentamientos con la policía, mientras líderes sindicales aseguran que continuarán las movilizaciones tras fracasar el diálogo con Rodrigo Paz

Al menos ocho detenidos en

Eugenia Martínez de Irujo, hermética sobre Cayetano Martínez de Irujo en una Nochebuena que define como "muy tranquila"

Al reunirse la familia en el Palacio de Liria, Eugenia evita comentarios sobre su hermano, responde con cortesía a preguntas y destaca que solo busca un encuentro familiar apacible y tradicional, intentando esquivar cualquier polémica ante los medios

Eugenia Martínez de Irujo, hermética

El Gobierno suprime la obligación de presentar la declaración del IRPF a los perceptores del paro

El Ejecutivo elimina la exigencia fiscal para quienes reciben subsidio por desempleo, una medida urgente publicada en el BOE que busca reducir la carga administrativa y evitar perjuicios económicos para millones de contribuyentes con ingresos bajos

El Gobierno suprime la obligación