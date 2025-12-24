Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz y abre la puerta a retirar sus tropas de Donetsk

La propuesta de que Ucrania retire sus militares de la provincia de Donetsk, presentada por Volodimir Zelenski, depende de una condición clave: la retirada simultánea de las tropas rusas de ese territorio. Así lo expresó el presidente ucraniano durante una reciente rueda de prensa, donde detalló los alcances del borrador de plan de paz desarrollado conjuntamente con Estados Unidos y ya remitido a Moscú para su evaluación. De acuerdo con la información difundida por la agencia Ukrinform y recogida por varios medios, el documento establece un marco político de veinte puntos y cuenta con el respaldo expreso de Washington.

El líder ucraniano describió el borrador como un texto “básico sobre el fin de la guerra”, elaborado entre Ucrania, Estados Unidos, Europa y Rusia. Según reportó Ukrinform, Zelenski subrayó que el plan representa la posición unificada de Kiev y Washington respecto a la resolución del conflicto, aunque admitió que persisten cuestiones por definir antes de alcanzar un consenso plenario. Esta propuesta marca uno de los movimientos diplomáticos más concretos en el intento de poner fin a los enfrentamientos activos en el este del país, donde la provincia de Donetsk se mantiene como uno de los principales escenarios de combate.

Durante la rueda de prensa, el presidente señaló que el documento, ya transmitido a las autoridades rusas, espera respuesta formal. Zelenski insistió en que se han acercado posiciones para perfilar completamente el acuerdo y que algunos de los veinte puntos del marco político aún requieren negociaciones adicionales antes de su implementación. El mandatario sostuvo que estarían listos para avanzar en la discusión pública del texto una vez que se clarifiquen los puntos pendientes, siempre en coordinación con Estados Unidos y otros aliados europeos.

El respaldo estadounidense al borrador se hizo explícito en la declaración de Zelenski, quien afirmó que Washington apoya el plan en su conjunto. Este apoyo ha sido interpretado como un mensaje para Moscú sobre la seriedad y el carácter multilateral de la propuesta. El medio Ukrinform puntualizó que la inclusión de Estados Unidos y de Europa en la autoría del documento representa un intento de reunir a los actores clave involucrados directamente en la seguridad y la estabilidad del continente europeo.

El texto no solo aborda la potencial retirada recíproca en Donetsk, sino que también plantea parámetros generales para el cese de hostilidades, la negociación de fronteras y la reanudación de relaciones diplomáticas en distintos niveles, según consignó Ukrinform. Aunque Zelenski omitió detalles específicos sobre todos los puntos de la propuesta, remarcó que el plan ha sido redactado para servir tanto de hoja de ruta política como de garantía de cumplimiento por parte de todos los involucrados.

La expectativa de Kiev frente a la respuesta rusa se mantiene elevada, pues la iniciativa busca desencadenar un proceso de paz supervisado por actores internacionales, con mecanismos para la verificación y la presentación de garantías por parte de cada una de las partes. El medio Ukrinform recalcó que, según funcionarios ucranianos, el objetivo inmediato consiste en frenar la escalada militar y sentar las bases de negociaciones duraderas sobre el futuro de las regiones orientales del país.

Zelenski manifestó que las conversaciones con Estados Unidos y Europa han sido constantes para definir los contenidos del marco político y que el intercambio de borradores incluyó aportes de asesores y equipos técnicos de los distintos gobiernos. El presidente explicó, citado por Ukrinform, que esperan un diálogo franco con Moscú sobre el documento, aunque reiteró la condición indispensable de que cualquier retirada ucraniana de Donetsk solo será viable si la parte rusa asume el mismo compromiso.

El jefe de Estado evitó especificar los plazos previstos para la entrada en vigor del acuerdo, argumentando que el calendario definitivo dependerá de la receptividad del gobierno ruso y de la posibilidad de resolver las cuestiones aún abiertas. No obstante, Zelenski aseguró que las negociaciones para perfilar los detalles avanzan y que Kiev permanece dispuesto a realizar concesiones dentro de los límites fijados por la seguridad nacional y el respeto a la soberanía territorial.

Hasta el momento, las autoridades rusas no han emitido comentarios públicos sobre el borrador recibido, según señaló Ukrinform en su cobertura del desarrollo de la propuesta. A pesar de la falta de respuesta oficial por parte de Moscú, la difusión del plan y el respaldo internacional incrementan la presión diplomática para que la Federación Rusa considere la vía política como opción para terminar con las hostilidades en la región de Donetsk.

El anuncio del plan llega tras meses de enfrentamientos y pérdidas humanas en el este ucraniano. Diversos observadores han destacado que la iniciativa, aunque condicionada, constituye un intento de establecer una negociación en un contexto caracterizado por la escalada y la ruptura de canales de diálogo desde el inicio del conflicto. El envío del documento y la exposición de sus principales líneas ante la opinión pública reflejan el interés de Ucrania, Estados Unidos y países europeos por encontrar una solución negociada que contemple garantías de seguridad y respeto a la integridad territorial.

La hoja de ruta contemplada en el borrador plantea, entre otros aspectos, la gestión de los pasos fronterizos, el desarme progresivo y la habilitación de mecanismos internacionales de verificación, así como la reanudación de los contactos diplomáticos en diferentes esferas, tal como describió Ukrinform en su cobertura. El avance de las negociaciones y la eventual implementación del acuerdo dependen del grado de aceptación por parte de las autoridades rusas y de la capacidad de las partes para resolver las objeciones aún existentes sobre el terreno.