Putin aborda en Moscú con el ministro de Exteriores sirio formas de "cooperación militar"

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, y el titular de la cartera militar, Marhaf Abu Qasra, han mantenido una reunión en la capital de Rusia con el presidente de este país, Vladimir Putin, en la que han abordado formas de "cooperación militar".

Los representantes sirios y ruso han tratado "cuestiones políticas, militares y económicas de interés común" entre los dos países, según recoge la agencia de noticias siria SANA, que incide en que el encuentro ha tenido "un enfoque particular en la cooperación estratégica en el campo de las industrias militares".

La reunión, que ha tenido lugar apenas un día después de que una delegación turca de alto nivel encabezada por el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, haya visitado Damasco, tenía como objetivo "reforzar las capacidades de defensa del Ejército sirio" y, en particular, "modernizar su equipamiento militar" para "apoyar la seguridad y la estabilidad" en el país y el resto de Oriente Próximo.

Cabe recordar que Siria alberga en su territorio bases militares rusas, un tema que las autoridades rusas y sirias han abordado en varias ocasiones, en medio de los esfuerzos del Kremlin por mantener su presencia tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024.

