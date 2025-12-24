Agencias

Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística local y reducir así su dependencia de otros actores externos, ha confirmado este miércoles durante su discurso en una ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea.

"Queremos reducir nuestra dependencia de todos los actores, incluidos nuestros amigos", ha afirmado Netanyahu, anunciando un gasto de 108.000 millones de dólares (unos 91.000 millones de euros) para construir durante la próxima década "una industria de municiones israelí independiente".

Netanyahu ha explicado que esta decisión se basa en las lecciones aprendidas estos años de bombardeos sobre la Franja de Gaza, durante los cuales en algún momento quienes son sus principales socios, como es el caso de Estados Unidos, Reino Unido, o Alemania, han impuesto restricciones a la venta de armas a Israel.

Por otro lado, Netanyahu ha acusado a Hamás de haber roto el alto el fuego este mismo miércoles, una denuncia que también ha llegado de la otra parte, no obstante. El primer ministro israelí ha anunciado que habrá una respuesta, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, ha asegurado que Israel se está moviendo para contrarrestar las nulas intenciones, ha dicho, que Hamás y el partido milicia chií libanés Hezbolá tienen de desarmarse, y ha aprovechado para recordar que aún no han dicho su última palabra en lo que respecta a los hutíes en Yemen e Irán.

