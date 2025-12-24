Kast plantea a Noboa la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes a Venezuel

El presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, ha abordado este martes con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, la posibilidad de crear un "corredor humanitario" con vistas a facilitar el regreso de migrantes venezolanos sin documentación a su país de origen desde distintos territorios del continente.

"Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular en Chile, en Perú, en Ecuador", ha señalado el chileno en una rueda de prensa celebrada al término de su reunión con Noboa en Quito.

Al ser preguntado por la respuesta del ecuatoriano a su propuesta, Kast se ha limitado a decir que "todos tenemos la misma situación provocada por un gobernante que es ilegítimo en Venezuela", en alusión a Nicolás Maduro.

En este sentido, ha agregado que "entre todos tenemos que buscar la manera más rápida y respetando la dignidad de las personas para que vuelvan a su patria, pero eso será más adelante, una vez que jure como presidente", lo que no tendrá lugar hasta el 11 de marzo de 2026.

En cualquier caso, la iniciativa debe ser consensuada con Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, según ha asegurado horas antes a su llegada a la capital en declaraciones recogidas por el diario 'La Tercera'.

Durante el encuentro, ambos dirigentes han abordado "desafíos comunes que tenemos en materia de seguridad, inmigración y desarrollo comercial y económico", ha indicado Kast en su cuenta de la red social X, donde se ha mostrado agradecido con su par ecuatoriano por "la grata conversación" y ha destacado que "comienza una nueva era en las relaciones entre" los dos países.

Se trata del segundo viaje al extranjero de Kast desde que el pasado 14 de diciembre se hiciera con la Presidencia de Chile al ganar las elecciones, ya que este martes se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires. Además, está previsto que en enero viaje a Perú para un encuentro con el mandatario, José Jerí.