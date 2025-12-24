Agencias

España ha recibido desde 2023 un total de 2.349 solicitudes de protección internacional de población palestina

Guardar

España ha recibido desde 2023 un total de 2.349 solicitudes de protección internacional de población palestina, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita recogida por Europa Press.

El Ejecutivo ha informado de las solicitudes de asilo de la población palestina en respuesta a la pregunta del diputado Néstor Rego, del BNG, que le anima a "agilizar los trámites", con el fin de no tener a solicitantes "en un limbo de trámites interminables, burocracia, retrasos e infinidad de requisitos imposibles de cumplir".

En este sentido, respecto a las solicitudes de protección internacional formalizadas por población palestina, el Gobierno detalla que en 2023 se registraron 208 frente a las 163.434 del resto de nacionalidades. Mientras, en 2024 se anotaron 963 frente a 166.786 y en 2025, a fecha de 30 de septiembre, 1.178 y 107.432.

Igualmente, recalca que existe una elevada tasa de reconocimiento de la protección internacional de los expedientes de personas de nacionalidad palestina. En concreto, en el año 2024, la tasa de reconocimiento de protección internacional alcanzada para población palestina fue de un 89,885%, frente al 18,52% que supuso la media.

También explica que las solicitudes presentadas por nacionales de Palestina cuentan con una elevada tasa de admisión en los dos últimos años: 99,12% en 2023 y 99,30% en 2024. Mientras, los porcentajes que se resolvieron en sentido desfavorable han sido 15,84% en 2023 y 2,19% en 2024.

Finalmente, en relación con los tiempos de resolución de expedientes, el Gobierno indica que "la duración media del procedimiento de reconocimiento de la protección internacional en España no es un dato cerrado ni concreto".

"Esto se fundamenta en el carácter individualizado de cada caso, estando por tanto la tramitación de cada expediente sujeta a fuertes variaciones relacionadas tanto con la nacionalidad del solicitante como con las circunstancias concretas de cada caso a nivel individual, que pueden precisar entrevistas adicionales, adopción de medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado en casos de vulnerabilidad o solicitud de información procedente de otros organismos que pueda demorarse en exceso", concluye.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El déficit comercial de España con EEUU se dispara un 45,4% hasta octubre tras los aranceles

Según cifras oficiales, las compras de medicamentos y gas transformaron el saldo comercial español frente a Estados Unidos, impulsando una brecha sin precedentes tras la imposición de gravámenes mínimos y un marcado descenso en las exportaciones nacionales

El déficit comercial de España

Las ONG ecologistas ven "pocos avances" medioambientales en 2025, pero mucha movilización social

Las ONG ecologistas ven "pocos

Omar Sánchez sale en defensa de la madre de Anabel Pantoja, Merchi Bernal, en su conflicto contra David Rodríguez

Omar Sánchez, entrevistado por un programa televisivo, expresó frases de apoyo a Merchi Bernal y resaltó su buen trato, mientras evita juzgar la crisis familiar que enfrenta Anabel Pantoja y pide que prime el bienestar en estas fechas

Omar Sánchez sale en defensa

La UE prorroga seis meses más las sanciones comerciales y económicas a Rusia por la invasión de Ucrania

El bloque europeo amplía hasta mediados de 2026 las restricciones impuestas al gobierno de Putin, afectando sectores clave como energía, finanzas, tecnología y transporte, además de reforzar la prohibición sobre petróleo y controlar medios de propaganda respaldados por Moscú

La UE prorroga seis meses

La AEMPS alerta de la comercialización en Europa de test falsificados de COVID-19 y gripe

Autoridades farmacéuticas advierten sobre lotes manipulados de tests rápidos de autodiagnóstico que circulan en el continente, instando tanto a usuarios como a distribuidores a revisar productos, evitar su uso y notificar casos sospechosos ante las autoridades sanitarias

Infobae