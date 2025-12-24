Agencias

El Ibex 35 despide la semana de Navidad cerca de sus máximos históricos

Guardar

El Ibex 35 ha logrado mantenerse cerca de sus máximos históricos al cierre de la sesión de este miércoles, que como es habitual en Nochebuena tuvo una duración limitada hasta las 14.00 horas, en lo que supone la última jornada hábil de la semana, puesto que el parqué madrileño permanecerá cerrado por festividad este jueves y viernes.

De este modo, si bien en la sesión de hoy el selectivo madrileño cedió un 0,06%, terminando la jornada en 17.172,90 puntos básicos, ligeramente por debajo del máximo histórico de 17.182,8 puntos registrado al cierre de ayer, el índice de referencia se anota una mínima ganancia del 0,018% respecto del nivel registrado al cierre del pasado viernes.

En la jornada semifestiva del miércoles, los mayores avances correspondieron a Acciona Energía (+0,92%), por delante de Grifols (+0,73%) y de Puig (+0,61%), mientras que las principales caídas fueron las de Indra (-1,04%), Bankinter (-0,88%) y ACS (-0,47%).

Entre los representantes de la banca en el índice, los títulos de Santander y BBVA despidieron la sesión de hoy con bajadas del 0,13% y del 0,10%, respectivamente, mientras que CaixaBank cedía un 0,38% y Unicaja Banco un 0,22%. De su lado, el Sabadell lograba concluir plano la sesión.

Tras las emociones de las últimas semanas, en las que los inversores asistieron a una nueva rebaja de tipos en Estados Unidos y por parte del Banco de Inglaterra, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) parece dar por terminado el ciclo de recortes en la eurozona, esta semana la atención se ha centrado en el 'rally' de los metales, espoleado por la debilidad del dólar, las compras de bancos centrales, así como la inestabilidad geopolítica y la amenaza aún pendiente de nuevos aranceles de EEUU.

En este sentido, Manuel Pinto, desde XTB, apunta que la apuesta de los mercados por una nueva bajada de tipos de la Fed de EEUU resulta "un factor favorable para los metales preciosos que no generan intereses" al tiempo que el atractivo del oro como activo refugio también se ha visto amplificado en la última semana por las crecientes tensiones geopolíticas, particularmente en Venezuela, donde Estados Unidos ha bloqueado petroleros mientras aumenta la presión sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En el mercado de divisas, la perspectiva de más bajadas de tipos en EEUU y estabilidad en la política monetaria de la zona euro continúa fortaleciendo la cotización del euro frente al dólar, que este miércoles llegaba a superar los 1,18 'billetes verdes', cuando a finales de la semana pasada apenas superaba los 1,17 dólares, un cruce que, a su vez, abarata la compra de metales preciosos, cuyo precio cotiza en dólares.

Asimismo, la inestabilidad geopolítica y la debilidad del dólar también han empujado al alza la cotización del crudo, que en su variedad Brent, de referencia para Europa, alcanza este miércoles los 61,83 dólares por barril, un 2,2% más que el pasado viernes, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) sube un 3,3%, hasta los 58,52 dólares.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trasladado a prisión desde un hospital uno de los responsables del ataque en una celebración judía en Sídney

Naveed Akram fue ingresado al penal de Long Bay bajo una fuerte custodia policial, tras recuperarse de heridas sufridas durante un atentado en Sídney que dejó 15 víctimas fatales y decenas de heridos, informaron autoridades australianas

Trasladado a prisión desde un

Lorenzo Musetti: "Quiero ser más consistente para acortar distancias con Alcaraz y Sinner"

Lorenzo Musetti: "Quiero ser más

La ONU habla de "interrupción" de la producción a gran escala de captagon en Siria tras la caída de Al Assad

Las autoridades sirias han destruido laboratorios y depósitos de drogas tras la destitución de Al Assad, mientras traficantes buscan nuevos caminos en Europa y África, según la ONU, que destaca la necesidad de cooperación internacional frente al narcotráfico

La ONU habla de "interrupción"

Nigeria afirma que su crisis diplomática con EEUU fue "resuelta en gran medida"

Washington y Abuya lograron un nuevo entendimiento tras semanas de fuertes tensiones, luego de que amenazas de intervención militar y denuncias por parte de Donald Trump pusieran en vilo las relaciones bilaterales, según funcionarios nigerianos

Nigeria afirma que su crisis

AIReF prevé que la deuda pública baje al 95,2% del PIB en 2030, pero avisa de un repunte posterior sin ajustes

El organismo que encabeza Cristina Herrero estima una rebaja significativa del pasivo estatal en el próximo lustro, aunque advierte que mantener esa tendencia a largo plazo exige mayor disciplina fiscal debido a posibles obstáculos económicos

AIReF prevé que la deuda