El biatleta noruego Sivert Bakken llevaba un máscara de entrenamiento en altura cuando fue hallado muerto

La federación noruega confirmó el deceso del deportista durante una concentración alpina en Lavazè, mientras la policía italiana y forenses investigan el contexto del incidente y aclararán las causas en los próximos días a la espera de la autopsia

El uso de una máscara de entrenamiento en altura fue uno de los elementos clave hallados junto al biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken tras su muerte, un detalle cuyas circunstancias alrededor de su adquisición y uso aún permanecen sin aclarar, según información preliminar de la Federación Noruega de Biatlón. El organismo señaló que está tratando de recabar más datos sobre la relación entre dicho equipo y los hechos ocurridos, mientras la familia de Bakken mantiene contacto directo con la policía de Italia, país donde sucedió el hallazgo.

Según informó la Federación Noruega de Biatlón, Bakken, de 27 años, fue encontrado sin vida en una habitación de hotel en la localidad alpina italiana de Lavazè, donde participaba en una concentración de entrenamiento. La federación explicó que "la policía y los forenses aclararán el curso de los acontecimientos y la causa de la muerte", y que, en cuanto se conozcan detalles adicionales, se comunicarán a los medios. El organismo también confirmó que está programada una autopsia en territorio italiano durante los próximos días, procedimiento en el que colaboran expertos forenses y autoridades locales, y en el cual se espera dilucidar los factores que desembocaron en el fallecimiento.

La noticia fue comunicada este miércoles y generó conmoción tanto en la comunidad deportiva noruega como en el ámbito internacional del biatlón, debido al perfil de Bakken. El medio informó que el joven fue considerado en el pasado como una de las principales promesas noruegas en este deporte de invierno. En 2022, marcó un hito en su carrera al debutar en la Copa del Mundo y obtener su primera victoria en ese certamen, lo que confirmó las expectativas depositadas en su potencial competitivo.

No obstante, ese mismo año, experimentó una abrupta interrupción en su desarrollo deportivo tras ser diagnosticado con miocarditis, una inflamación cardíaca que representa riesgos para la salud de los atletas de alto rendimiento. Según detalló la Federación Noruega de Biatlón, ese episodio obligó a Bakken a alejarse temporalmente de la competición profesional, enfocado en la recuperación y el tratamiento médico que exige este tipo de afección.

El regreso de Bakken a las pistas se produjo durante la temporada 2024-2025. Integró en un primer momento el plantel de la Copa IBU, un circuito internacional de relevancia en el biatlón, antes de reincorporarse nuevamente al equipo de la Copa del Mundo. Durante esta etapa, reportó la federación, el noruego logró ubicarse varias veces entre los diez mejores clasificados, resultado que refrendó su nivel competitivo previo. Entre sus actuaciones más recientes destaca el quinto puesto que consiguió en la modalidad Sprint la semana pasada en Le Grand-Bornand, Francia.

El organismo noruego puntualizó a la prensa que las investigaciones se encuentran en curso y que continuarán proporcionando información oficial conforme surjan elementos nuevos sobre el fallecimiento. Policías y médicos legales en Italia se encuentran trabajando en reconstruir la secuencia de eventos que condujo a la muerte de Bakken, proceso que incluirá entrevistas, análisis técnicos y revisión de los objetos personales hallados en el lugar.

La Federación Noruega de Biatlón ratificó, en sus declaraciones públicas, que están en contacto directo con los familiares del deportista fallecido y con las autoridades italianas. Además, reiteró su compromiso con la transparencia y la colaboración en las investigaciones. El equipo técnico y los compañeros de Bakken fueron informados formalmente de la situación, a la espera de nueva información sobre el caso.

