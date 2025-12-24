Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey copan el podio de las 50 mejores de 2025 de ESPN FC

El proceso de selección involucró la participación de 25 figuras del ámbito futbolístico, entre entrenadores, exentrenadores, directivos, jugadoras y periodistas, quienes eligieron anónimamente a las 50 mejores futbolistas del 2025, según lo informó ESPN FC. En total, 198 jugadoras recibieron votos, dentro de ellas ocho españolas, consolidando la presencia del fútbol femenino de España entre la élite internacional. El ranking final, elaborado a partir de la votación de estos expertos, situó a tres futbolistas españolas —Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey— en el podio, como detalló el medio.

De acuerdo con ESPN FC, la confección de la lista anual refleja un panorama footballístico en constante cambio, con catorce nuevas incorporaciones que debutaron esta edición y siete jugadoras que volvieron a figurar tras quedar fuera el año anterior. La selección de las 50 mejores del año supone, según el medio, una “carrera por el primer puesto probablemente más reñida de lo que se creería”. Las tres primeras posiciones del ranking quedaron en manos de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, ambas del FC Barcelona, y Mariona Caldentey, actual jugadora del Arsenal FC.

ESPN FC consignó que Aitana Bonmatí repitió como la número uno de la lista pese a haberse visto afectada por una grave lesión durante la parte final del año. El medio consideró como aspectos fundamentales para su posición el rendimiento consistente en partidos clave. No obstante, el ranking revela que no fue la futbolista que más veces recibió el voto al primer puesto. Ese reconocimiento recayó en Mariona Caldentey, quien fue elegida ocho veces como la mejor, dos más que la actual Balón de Oro, Aitana Bonmatí, y el doble que Alexia Putellas. Pese a este dato, la metodología de votos para segundo y tercer puesto hizo que Caldentey ocupara finalmente la tercera posición, superada por sus dos compatriotas.

Alexia Putellas, por su parte, mejoró de manera notable su ubicación respecto al año anterior: ascendió once lugares, al pasar de decimotercera posición en 2024 hasta la segunda en 2025. Esta exjugadora del FC Barcelona continúa sumando presencia internacional, mientras que Mariona Caldentey, al servicio del Arsenal FC en la actualidad, se ubicó tres puestos por encima en comparación con la edición anterior, cuando alcanzó el séptimo lugar.

Según reportó ESPN FC, el resto del “Top 5” quedó a cargo de Alessia Russo, delantera inglesa que consiguió el doblete con el Arsenal en la Champions League y con la selección de Inglaterra en la Eurocopa, y de Temwa Chawinga, jugadora originaria de Malawi y parte del Kansas City Current, quienes lograron completar los cinco primeros puestos del ranking global.

España, además de colocar a tres representantes en la cúspide, también estuvo presente con otras seis futbolistas en la lista. El medio detalló que Patri Guijarro (FC Barcelona) se ubicó sexta, mientras que Esther González (Gotham FC) alcanzó la octava posición. Claudia Pina, también del FC Barcelona, figuró en el duodécimo puesto, seguida por Ona Batlle (FC Barcelona) en el puesto veintidós, Irene Paredes (FC Barcelona) en el treinta y uno y Vicky López (FC Barcelona) en la posición treinta y ocho.

Las votaciones que permitieron este resultado incluyeron el aporte de diversas figuras vinculadas al fútbol español. Entre ellas, María Tikas y Mayca Jiménez, ambas periodistas reconocidas en la cobertura del fútbol femenino, participaron junto con el entrenador del Chivas Femenino, Antonio Contreras, y la comentarista y exentrenadora Natalia Astrain. ESPN FC destacó la pluralidad de opiniones y experiencia entre quienes confeccionaron la lista, lo que otorga una visión amplia sobre el estado actual de la disciplina.

En el análisis difundido por ESPN FC, se puso énfasis en el carácter competitivo de la lista y en los avances significativos que experimenta el fútbol femenino tanto a nivel individual como colectivo, resaltando la fuerte presencia española en la edición 2025.