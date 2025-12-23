En su mensaje difundido a través de TruthSocial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó que el Tribunal Supremo del país no debe anular sus medidas comerciales, subrayando la importancia de mantener vigentes dichas políticas para la continuidad del crecimiento económico. Esta declaración se produce tras la publicación de los datos preliminares correspondientes al tercer trimestre, que reflejaron una expansión anualizada del producto interior bruto (PIB) del 4,3%. Según la estimación, este incremento superó las proyecciones del 3,2% realizadas previamente por analistas encuestados, como los sesenta de los sesenta y un economistas de Bloomberg que no previeron el resultado final.

Según recogió el medio, Trump atribuyó el crecimiento del PIB y el fortalecimiento de diversos indicadores macroeconómicos principalmente a la política de aranceles implementada por su Gobierno, así como a sus reformas fiscales. "Los aranceles son responsables de las EXCELENTES cifras económicas de EE.UU. RECIÉN ANUNCIADAS... ¡Y SOLO MEJORARÁN!", publicó el presidente en su red social. El mandatario enfatizó que esta aceleración llegó sin presiones inflacionarias y reiteró que la seguridad nacional se mantuvo robusta durante este periodo.

El informe de la Oficina de Análisis Económico, perteneciente al Departamento de Comercio, había programado originalmente la divulgación de estos datos para el 30 de octubre, pero el cierre del Gobierno federal retrasó su publicación. El avance trimestral del PIB entre julio y septiembre alcanzó 1,1% con respecto al trimestre anterior, de acuerdo con los datos preliminares difundidos según consignó la agencia. En valores anualizados, el crecimiento representó la mejor cifra en dos años.

Diversos factores incidieron en este resultado económico favorable, detalló la fuente, entre ellos el aumento del gasto de los consumidores, de las exportaciones y del gasto público. Por otra parte, se observó una caída en la inversión y una reducción de las importaciones, que, al restarse en el cálculo del PIB, contribuyeron a mejorar el saldo de la balanza comercial. Sobre estas variables, Trump comentó: "El gasto del consumidor es FUERTE, las exportaciones netas han SUBIDO MUCHO, las importaciones y los déficits comerciales han BAJADO MUCHO, ¡y NO HAY INFLACIÓN!"

El presidente hizo énfasis, además, en la incidencia de su ley tributaria, calificándola como "el gran y hermoso presupuesto". Destacó que la combinación de sus reformas fiscales y la aplicación de aranceles ha permitido alcanzar niveles récord de inversión. Trump definió el momento económico bajo su administración como una “edad dorada” y anticipó que aún se observarían mejores resultados.

El medio puntualizó que la preferencia del sistema estadístico estadounidense es utilizar cifras anualizadas para dimensionar el crecimiento del PIB, como quedó reflejado en los datos oficiales. Según resaltó el presidente, el progreso económico fue impulsado en mayor proporción por los estímulos al consumo y las exportaciones, y menos por la inversión privada, que sufrió un leve descenso.

Entre los mensajes divulgados, Trump instó a que el Tribunal Supremo mantenga sus políticas, argumentando que su levantamiento podría afectar la estabilidad alcanzada. “¡Oremos por la Corte Suprema de EE. UU.!” escribió en su publicación, destacando la relevancia institucional de la decisión sobre las medidas comerciales vigentes.

Finalmente, la información reportada detalló que, para Trump, el diferencial favorable frente a las previsiones de los principales analistas y la reducción de déficits en la balanza comercial tienen su origen en la combinación de políticas comerciales y fiscales aplicadas desde el inicio de su mandato. El presidente remarcó que la economía estadounidense avanza, a su juicio, “a toda máquina” y sostuvo que los efectos de las medidas aún no han mostrado su potencial completo.